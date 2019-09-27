سو جيه تشون /تشون جيي وانغ بون بووري / بوريوم





حسب الأساطير الكورية القديمة، فإن هوان-أوونغ كان ابن إله السماء هوان-إين. ولم يكن أكبر أبناء هوان-إين، ولذلك، اضطر هوان-أوونغ إلى شق طريقه في العالم بنفسه، اعتمادًا على ذاته. تذكر الأسطورة أن هوان-أوونغ أشرف على 360 من المهام الإنسانية الأساسية، مثل الزراعة، والطب والاستشفاء، والتفرقة بين الخير والشر. وفي هذه الأثناء، أتاه نمر ودب راجين إياه أن يحولهما إلى بشر. وهكذا، أمر الكائن المقدسُ الحيوانين أن يعتكفا في كهف لمدة 100 يوم، لا يتناولان خلالها سوى عُشبة عرفت باسم عشبة النار، والثوم، ولا شيء سواهما. لم يتحمل النمر تلك الظروف القاسية والجوع الشديد، ففر من الكهف قبل مرور المدة المتفق عليها، أما الدب فتحمل كل ذلك، فكوفئ بأن تحول إلى امرأة من بني البشر أطلق عليها أوونغ-نيوا، تزوجع أوونغ-نيوا من هوان-أوونغ، ورزقا بولد أسمياه دان-غون، وهو الرجل الذي أصبح فيما بعد مؤسس مملكة كو-جو-صُن، وهي أول الممالك الكورية القديمة.

من ضمن أساطير الخلق التي أدخلت في الطقوس الشامانية لجزيرة جيجو يدعى "تشون جيي وانغ بُن بووري 천지왕 본풀이". وهي قصة طويلة ترويها الكاهنة الشامانية في بدء الطقوس الشامانية. وطبقًا لهذه الأسطورة، فإن السماء والأرض كانتا دون حدود في البداية، وفي يوم من الأيام، فُتحت السماء، وارتفعت الأرض، وبدأ الندى الأزرق يهطل من السماء كالمطر، والندى الأسود يتصاعد من الأرض، فكون اختلاطهما كل شيء في الكون. ونزل ملك الأرض والسماء، تشون جيي وانغ، إلى الأرض وتزوج بامرأة من بني البشر، ورزق منها بابنين. أولهما ديه بيول وانغ 대별왕، والآخر سو بيول وانغ 소별왕. أمر تشون جيي وانغ ابنه الأكبر أن يحكم عالم البشر، بينما أمر ابنه الأصغر أن يحكم العالم الآخر. لكن الابن الأصغر كان يطمع في حكم عالم الأرض، فخدع شقيقه الأكبر واستولى على ملك عالم البشر، لكنه اكتشف بعدها أنه لا يقدر على حكم مثل ذلك العالم المعقد وحده. فقد كان هناك شمسان، وقمران، وكان البشر والحيوانات يتحدثون جميعهم اللغة ذاتها، وكانت الجرائم الوحشية والأحداث العنيفة تقع كل يوم. فسارع سو بيول وانغ الخطا إلى شقيقه الأكبر يطلب منه أن يعيد النظام إلى العالم. فأعاد ديه بيول وانغ النظام إلى كل شيء سوى المجتمعات البشرية، ولهذا يستمر الشر إلى يومنا هذا.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- مقطوعة "سو جيه تشون 수제천"، وهي عبارة عن مجموعة صلوات من أجل أن تصبح حياة البشر أشبه بحياة عالم السماء المقدس، أداء أوركسترا الموسيقى الملكية بمركز غوغاك القومي للموسيقى التراثية.

- أغنية "تشون جيي وانغ بون بووري 천지왕본풀이" غناء "كيم يون سو 김윤수".

- مقطوعة "بوريوم 보렴" غناء "كيم سو يون 김수연".