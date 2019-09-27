أسعار المستهلكين في كوريا تسجل تراجعا للمرة الأولى

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سجلت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية تراجعا لأول مرة على الإطلاق.

وقالت هيئة الإحصاءات الكورية إن هذا التراجع يعد ظاهرة مؤقتة ناجمة عن انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وأسعار النفط العالمية، ولايمثل ظاهرة انكماش للاقتصاد الكوري.

في المقابل أعرب بعض الخبراء الاقتصاديين عن قلقهم من احتمال أن تدخل كوريا مرحلة انكماش.

وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية يوم الثلاثاء الماضي، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين في شهر سبتمبر الماضي 105.20 نقطة، بانخفاض نسبته 0.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها المؤشر تراجعا بالمقارنة مع العام الأسبق، منذ أن بدأ تجميع الإحصاءات المتعلقة بأسعار المستهلكين عام 1965.

وأرجعت الهيئة السبب في تراجع مؤشر أسعار المستهلكين، إلى ارتفاع حاد في أسعار المنتجات الزراعية، ناجم عن موجة الحرارة العالية التي ضربت البلاد صيف العام الماضي، وانخفاض أسعارها بسبب زيادة كبيرة في حجم إنتاجها هذا العام، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية.

كما أرجعت السبب إلى توسيع التعليم المجاني على المدارس الثانوية الذي بدأ تطبيقه في شهر سبتمبر الماضي، وتوسيع نطاق التغطية بالتأمين الصحي.

وأشار التقرير إلى أن أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية شهدت انخفاضا بنسبة 8.2% في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما ساهم في تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 0.7%.

أما أسعار النفط العالمية، فقد تراجعت بدورها بنسبة 5.6% في سبتمبر، مما ساهم في انخفاض أسعار المستهلكين بنسبة 0.26%.

وأضاف التقرير أن أسعار الخدمات العامة، قد شهدت انخفاضا بنسبة 1.2% نتيجة لتوسيع التعليم المجاني للمدارس الثانوية، ونطاق التغطية بالتأمين الصحي.

وقال إنه كان من المتوقع أن يسجل معدل نمو أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 1% ، إذا كانت أسعار المنتجات الزراعية والنفط الخام العالمية قد سجلت نفس المستوى من متوسط معدل نمو أسعارها خلال الأربع سنوات الماضية، مشيرا بذلك إلى أن كوريا لم تدخل بعد مرحلة الانكماش الاقتصادي.

وبالرغم من ذلك، أعرب خبراء الاقتصاد عن قلقهم من احتمال دخول كوريا مرحلة الانكماش إذا استمرت ظاهرة الانخفاض في أسعار المستهلكين ومعدل النمو الاقتصادي، وهو ما سيتسبب في حلقة مفرغة تؤدي إلى الانخفاض في استثمارات الشركات، والتوظيف، والدخل، ثم في الاستهلاك.