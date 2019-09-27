زهيرة مايبش: سعيدة بعملها في كوريا كمترجمة ومنسقة طبية





يستضيف استوديو الكي بي اس خلال حلقة هذا الأسبوع من برنامج "لقاء الجمعة" الجزائرية زهيرة مايبش وهي مترجمة ومنسقة لدى إحدى المستشفيات في سيول، مقيمة في كوريا وأم لطفل.

ضيفتنا التي تلقت دراسة جامعية في القانون بالجزائر وعملت لسنوات في شركة كورية متخصصة في البناء في بلدها قالت إنها لم تندم على قرارها تغيير وجهة تخصصها إلى المجال الطبي، معربة عن سعادتها بعملها في كوريا كمترجمة ومنسقة طبية.

وفي جانب آخر من الحوار أعربت الضيفة الجزائرية عن أملها في تطوير العلاقات بين كوريا وبلدها الجزائر، معتبرة أن العلاقات بين البلدين لا ترتقي إلى المستوى المرغوب.

المزيد من تفاصيل هذا اللقاء، تتابعونه في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "لقاء الجمعة" .