مدرّسة كورية للغة العربية تؤكد على ضرورة التخلص من تحيزات الكوريين ضد المسلمين

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يقيم في كوريا الجنوبية حوالي 150 ألف مسلم من مختلف الدول العربية والإسلامية، حيث يعيشون حياتهم الدينية من خلال أداء صلواتهم في أكثرمن 200 من المساجد والمصليات المنتشرة في أرجاء مختلفة من البلاد.

وقالت "لي سو جونغ" مدرسة اللغة العربية في كلية الترجمة التابعة لجامعة هانكوك الكورية للدراسات الأجنبية إن البلاد ستشهد زيادة مستمرة في عدد المسلمين المقيمين في كوريا.

وأكدت "لي" على أهمية التخلص من التحيزاتلدى الكوريين ضد الإسلام والمسلمين من أجل التعايش مع المسلمين المقيمين في كوريا، مشيرة إلى أن بعض المسلمين مترددون في الكشف عن دينهم تخوفا من تلك التحيزات.

وكانت المدرسة "لي" قد قامت في بداية الأمر بزيارة لأكثرمن 70 مسجدا ومصلى في البلاد خلال عام مضى ضمن إعداد رسالة بحثية حول خصائص النمط المعماري للمساجد.

ولكن من خلال هذه الزيارات، بدأت تهتم بطريقة حياة المسلمين والمشاكل التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

وقالت "لي" إنها أصبحت تدرك أن عدد المسلمين المقيمين في كوريا أكثر مما كانت تتصوره، ومن بينهم 50 ألفا من أوزبكستان و37 ألفا من أندونيسيا و15 ألفا من بنغلادش و11 ألفا من باكستان، بالإضافة إلى 3200 من مصر.

وأضافت أن المسلمين المقيمين في بعض المناطق في كوريا الجنوبيةوجدوا طريقة للتعايش مع المجتمع الكوري من خلال تقديم خدماتهم الخيرية، بما فيها تنظيف الشوارع.

وأكدت أن السبب الرئيسي في تحيزات الكوريين ضد المسلمين يرجع إلى عدم وجود معرفة كافية وصحيحة لدى الكوريين عن الإسلام وأسلوب حياة المسلمين.

وقالت إنها ستبذل قصارى جهدها للتخلص من تلك التحيزات من خلال توفير معلومات صحيحة عن الإسلام لدى الكوريين وتشجيع المسلمين المقيمين في كوريا علىالانسجام والتعايش مع المجتمع الكوري.