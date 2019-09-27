الممثل تشونغ وو سونغ يفوز بجائزة حقوق الإنسان تقديرا لجهوده لحل قضية اللاجئين

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أعلنت مؤسسة "نو غون لي" الكورية للسلام الأسبوع الماضي عن اختيار الممثل الكوري "تشونغ وو سونغ" لمنحه جائزة حقوق الإنسان لهذا العام.

وقالت لجنة التحكيم إنها قررت منح الممثل "تشونغ" هذه الجائزة تقديرا للدور الذي لعبه في حل قضية اللاجئين من خلالزيادة الوعي العام الدولي بالمشاكل التي يواجهها اللاجؤون في أرجاء مختلفة من العالم.

والجدير بالذكر أن الممثل "تشونغ" يعمل سفيرا للنوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ شهر مايو عام 2014 حيث قام بزيارة لعدد من مخيمات اللاجئين في مختلف الدول، منها العراق وبنغلادش وميانمار ونيبال وجنوب السودان.

كما يمارس الممثل "تشونغ" أنشطته المتنوعة لتسييس قضية اللاجئين من خلال المساهمة في إنتاج الأفلام السينمائية التي تتحدث عن قضية اللاجئين، وإجراء المقابلات مع وسائل الإعلام، وكتابة المقالات.

وفي الواقع، أصدر الممثل الكوري "تشونغ" في شهر يونيو الماضي كتابا بعنوان "إذا كنت تستطيع رؤية ما رأيته" يتحدث عن اللاجئين الذين التقى بهم بنفسه خلال زياراته للمخيمات.

وتم عرض ذلك الكتاب في المعرض الدولي للكتب الذي أقيم في سيول خلال الفترة من يوم التاسع عشر وحتى الثالث والعشرين من يونيو الماضي حيث عقد "تشونغ" ضمن هذا المعرض جلسة لقاء مع القراء بمناسبة اليوم الدولي للاجئين الذي صادف يوم العشرين من يونيو.

وسيقام حفل تسليم الجائزة يوم الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.