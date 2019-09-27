السفير العماني لدى سيول يلقي محاضرة في جامعة تشوسون الكورية

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في إطار الدبلوماسية العامة للسفارة العمانية لدى سيول للتعريف بسلطنة عمان وتعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية ألقى سعادة السفير "محمد بن سالم الحارثي" محاضرة يوم الجمعة الماضي بعنوان “عمان بلاد السندباد وأرض اللبان" في جامعة "تشوسون"بمدينة كوانغ جو.

وتضمنت المحاضرة الجوانب التاريخية والحضارية والثقافية للسلطنة وإبراز موقعها الجغرافي الإستراتيجي ودورها في الملاحة البحرية والتجارة العالمية وطريق الحرير وقوافل اللبان على امتداد العصور، بالإضافة إلى عرض مرئي لمقاطع من بعض الأفلام الوثائقية عن السلطنة.

وتطرقت المحاضرة لملامح عامة عن السلطنة والنهضة الحديثة والمعالم السياحية والعلاقات العمانية الكورية وتجربة السلطنة في منهج التفاهم والتسامح والتعايش في مجتمع متعدد الثقافات والأديان ودورها في الحوار ونشر قيم المحبة والسلام.

وعلى هامش المحاضرة التقى السفير بعدد من المسؤولين وبالهيئة التدريسية والطلبة بالجامعة لبحث التعاون الأكاديمي والبحثي والتبادل الطلابي، حيث قدم مجموعة من الكتب العمانية لمكتبة الجامعة لتكون مرجعا للدارسين والباحثين.

وقال السفير "الحارثي" إن زيارته لمدينة "كوانغ جو" تأتي في إطار سلسلة المحاضرات التي تنظمها الجمعية الكورية العربية بهدف تعريف المجتمع الكوري بتاريخ وثقافة الدول العربية، لتقريب التفاهم وتعزيز التعاون.

وأضاف أن محاضرته تأتي أيضا ضمن برنامج الدبلوماسية العامة وبرنامج "مرحبا بكم في عمان" الذي أطلقته السفارة العمانية منذ أعوام.

ويتضمن برنامج "مرحبا بكم في عمان" سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والملتقيات الشهرية التعريفية بالسلطنة والترويجية السياحية والاستثمارية التي تقيمها السفارة والمحاضرات التي تنظمها في عدد من الجامعات الكورية.

هذا إلى جانب الفعاليات والمهرجانات والمعارض التي تشارك فيها السفارة العمانية بكوريا الجنوبية بهدف التعريف بالسلطنة والترويج السياحي والاستثماري لتعزيز آفاق التعاون بين سلطنة عمان وكوريا الجنوبية.