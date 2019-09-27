افتتاح فعاليات مهرجان آندونغ الدولي للرقص بالأقنعة





انطلقت فعاليات مهرجان آندونغ الدولي للرقص بالأقنعة لعام 2019 يوم الجمعة الماضي في مدينة آندونغ، في مقاطعة كيونغ سانغ الشمالية. حيث يحتفل المهرجان بدورته الثالثة والعشرين هذا العام ومن المقرر أن يشارك في فعالياته 13 فريقاً محترفاً للرقص بالأقنعة من 13 دولة و20 فريقا محترفاً أيضاً من داخل البلاد. وتقام فعاليات المهرجان هذا العام تحت شعار "أقنعة النساء والنساء في الأقنعة" ويستمر المهرجان حتى يوم 6 من شهر أكتوبر، وسوف تشهد المدينة خلالها تدفق عدد ضخم من الزوار ممن يرغبون في اكتشاف رقصات دولية متنوعة بالأقنعة، تُعرض في ساحة واحدة.

ويعد مهرجان آندونغ للرقص بالأقنعة من أكبر المهرجانات الكورية وأكثرها شعبية لدى المواطنين الكوريين حيث يندرج هذا النوع من الرقص ضمن مكونات الثقافة الكورية الأصيلة منذ 500 سنة. والمعلوم أن لكل منطقة في كوريا أسلوبها الخاص في الإيقاع، كما لها تقاليدها المميزة في الرقصات بالأقنعة.





الجدير بالذكر أن المهرجان يتيح الفرصة للاستمتاع باكتشاف عشرات الرقصات الكورية التقليدية المختلفة بالأقنعة في فضاء واحد. ومن المتوقع أن المهرجان يشهد حضورعدد ضخم من الزوار داخل البلاد وخارجها يزيد عن مليون زائر كل سنة وذلك منذ انطلاقه عام 1997. أما مهرجان هذا العام فقد تم فيه إدراج فقرات ترفيهية في محيط حديقة آندونغ للرقص بالأقنعة حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة البرامج الترفيهية المتنوعة ذات الصلة بالرقصات والأقنعة إلى جانب تجربة الأطعمة المحلية والريفية الخاصة بمنطقة آندونغ. ويركز المهرجان هذا العام على إظهار الشمولية الثقافية التي تحملها الأقنعة من ناحية واستعراض الرقصات التقليدية بالأقنعة بشكل مبدع مثل رقصة بوك تشونغ ساجا نوروم(북청사자놀음) وغيرها العديد من الرقصات بالأقنعة الكورية، حيث أن منطقة آندونغ تشتهر بوجود قرية "هاهوي" التي تحافظ على التقاليد الثقافية الفريدة، بما فيها منازل النبلاء أي "يانغ بان(양반)" في عصر جوسون، ورقصة "هاهويبيول سين جوت نوري(하회별신굿놀이) " التي تتم بالأقنعة أيضاً.





يذكر أنه من بين مختلف الأحداث والعروض التي ستُعرض هي ذات صلة بشعار مهرجان هذا العام والذي يحمل عنوان "أقنعة النساء والنساء في الأقنعة" ومن ضمنها الرقصة الجماعية المحترفة للراقصات وكذلك الأداء المسرحي للتعبير عن معاناة المرأة، إلى جانب رقصة أعمدة النار التي تدل على الظلم والقيود المفروضة على النساء وغيرها. وسوف تشارك في مهرجان هذا العام كل من دول أوزبكستان واليابان وتايلاند وإندونيسيا والفلبين وماليزيا وسريلانكا ولاتفيا وإسرائيل وغيرها من الدول. يُشار الي أنه قد اُفتتحت كذلك على هامش مهرجان أندونغ للأقنعة في ذات اليوم، فعاليات مهرجان آندونغ الفلكلوري التي سيتم خلالها تقديم عدة عروض شعبية مشهورة في كوريا لزيادة الإثارة والمتعة أكثر.