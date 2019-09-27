ازدياد عدد الاثرياء في المجتمع الكوري

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وفقاً لتقرير صادر عن مركز KB للبحوث في الإدارة والمالية بعنوان "تقرير الأغنياء"، تبين أن المعيار الحقيقي لتصنيف شخص ما بأنه غني في المجتمع الكوري هو امتلاكه مجموع أصول تقدر قيمتها بستة مليارات و700 مليون وون أي ما يعادل 5 ملايين و600 ألف دولار بالمتوسط. وكانت هناك معايير في السابق لتحديد الأغنياء في المجتمع الكوري ولكن التقرير الجديد أتاح تصنيفا جديدا يمكننا من تفرقة الغني عن غير الغني حيث أنه بحسب التقرير يبلغ متوسط الراتب السنوي للأغنياء مليارين و20 مليون وون أي ما يعادل 180 ألف دولار والمعلوم أن هذه الطبقة تنفق شهريا في معيشتها نحو 10 ملايين وون بالمتوسط.





ويقطن معظم الأغنياء الكوريون خصوصا في منطقة "كانغ نام" و"سوتشو" و"يونغ سان". وقد أجرى المعهد استبياناً شمل 400 شخص من الطبقة الغنية وسألهم عن مجموع حجم الأصول التي ينبغي على الغني أن يمتلكها بالمتوسط. وأجاب 22.7 بالمائة من المشاركين بـأن حجم الأصول يبلغ 5 مليارات وون، وتلته الإجابة ب 10 مليارات وون بـنسبة18.3 بالمائة، ثم الإجابة 3ب مليارات وون بـنسبة 17.2 بالمائة ثم ملياران وون ومليار وون ثم 20 مليار وون. وتبين كذلك أن متوسط الدخل السنوي لدى الأغنياء يصل إلى 220 مليون وون لتشكل نسبة تزيد عن متوسط الدخل السنوي للعائلات العادية بـ3.9 أضعاف حيث أن متوسط الدخل السنوي للطبقة المتوسطة يصل إلى 57 مليون وون تقريباً. كما أن المعيشة لدى الأغنياء تعد مرتفعة أيضاً بنسبة تصل إلى 4 أضعاف مقارنة بالعائلات العادية حيث ينفق الأغنياء حوالي 10 ملايين و400 ألف وون لمعيشتهم الشهرية، أما الأسر العادية فهم ينفقون في حدود مليونين و540 ألف وون شهريا.





وقد ارتفع عدد الأغنياء في المجتمع الكوري من 310 ألف نسمة قبل سنة إلى 323 ألف نسمة في بداية هذا العام أي أن عددهم قد زاد بـنسبة 4.4 بالمائة بعد مرور سنة واحدة. وبالنسبة للاستثمار المستقبلي البعيد المدى، يميل 30 بالمائة من الأغنياء الكوريين إلى شراء الأبنية والمجمعات التجارية فيما يختار 15 بالمائة منهم مبان سكنية لغرض غير سكني، ثم يأتي 12.5 بالمائة من المستجوبين ليختاروا المباني لغرض سكني. ويدل ذلك على أن الأغنياء الكوريين يفضلون الاستثمار في الأصول العقارية بدلاً من الأصول المالية. ويهتم هؤلاء الأغنياء بالاستثمار في العقارات الخارحية حيث أجاب 60 بالمائة من الأغنياء المشاركين في الاستبيان بأنهم يهتمون بالاستثمار في العقارات الخارجية.

أما عن المناطق المفضلة لديهم فجاءت فيتنام في المرتبة الأولى بنسبة 57 بالمائة ثم سنغافورة بنسبة 32 بالمائة والصين بـ30.7 بالمائة وأخيراً ماليزيا بنسبة 26.4 بالمائة. بينما لا يميل هؤلاء من الطبقة الغنية للاستثمار في الأسهم بسبب تفاقم الركود الاقتصادي المحلي نتيجة للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، كما أنهم مترددون في الاستثمار في المجال العقاري أيضاً بسبب التراجع في السوق العقارية خصوصا بعد تنفيذ السياسة الحكومية لضبط الأسعار العقارية في البلاد.