استبيان يظهر انفتاح الشعب الكوري علي التعددية الاسرية

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اتضح أن ثلاثة من كل أربعة أفراد من الشعب الكوري يوافقون على حذف الكلمة القانونية التي مفادها "طفل مولود خارج إطار الزواج"، وذلك طبقاً لنتيجة استبيان أجرته وزارة المرأة والشؤون الأسرية الكورية مؤخراً لمعرفة مدى تغير الوعي لدى الشعب في ما يتعلق بالأسرة، والتعددية الأسرية لدى 1500 من النساء والرجال الكوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 79 عاما.

ووفقاً لنتيجة الاستبيان، تبين أن نحو 76 بالمائة من المشاركين يوافقون على إلغاء تصنيف المولودين بين مولودين داخل إطار الزواج ومولودين خارج ذلك الإطار. وحسب الفئة العمرية وافق المشاركون في الأربعينيات بأكبر نسبة تصل إلى 84 بالمائة على إلغاء مفهوم المولود خارج إطار الزواج، في حين تصل نسبة الموافقين من فئة السبعينيات على إلغاء هذا التصنيف إلى 56 بالمائة فقط.

وللاشارة يزيد عدد النساء الموافقات على إلغاء التصنيف عن عدد الرجال الموافقين بـ5نسبة بالمائة. وبالنسبة لاسم العائلة فيتم تحديده حالياً بالنظر إلى "أولوية اسم عائلة الأب" ولكن وافق أكثر من 70 بالمائة من المشاركين في الاستبيان على تعديل نظام تحديد اسم العائلة لدى المولودين الجدد حيث اظهروا دعمهم لحق الزوجين في تحديد اسم عائلة الطفل إما من ناحية الأم أو من ناحية الأب. كما أجاب أغلبية المشاركين بموافقتهم على الزواج الدولي بنسبة 92.5 بالمائة وقبل نحو 90 بالمائة منهم بظاهرة الطلاق والزواج الثاني.

بينما وافق 25 بالمائة فقط من المستجوبين على السماح للمراهقين بالإنجاب وتربية الأطفال مع ملاحظة ظهور انفتاح كبير لدى الشباب بهذا الخصوص مقارنة مع الفئات العمرية الأخرى. تدل كل هذه الإجابات على انفتاح الوعي الذي يشهده الشعب الكوري إزاء مفهوم الزواج. وقالت وزارة المرأة والشؤون الأسرية إن الوزارة سوف تعمل على إيجاد السياسات والأنظمة المناسبة تماشيا مع تغيرالوعي لدى الشعب بهدف تحسين وتعديل القانون والنظم ذات الصلة، لأجل معالجة التمييز بين أشكال الأسر المتعددة.