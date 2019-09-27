تزايد احتمال الاصابة بالتهاب الأنف التحسسي مع بداية فصل الخريف

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مع تغيرات درجات الحرارة تبعا لتغير الفصول في كوريا، يشكو العديد من الناس من الإصابة بالتهاب الأنف التحسسي، الذي تشمل أعراضه سيلان الأنف والاحتقان وانسداد القنوات الأنفية والعُطاس وغيرها من الأعراض. حيث تكثر حساسية الأنف خلال فترة الفصول الإنتقالية بين موسمي الصيف والشتاء. ولذا فإن الكثير من الناس يعانون من التهاب الأنف التحسسي مع بداية فصل الخريف عندما تهب الرياح الباردة. وقد يظن بعض الناس في البداية أنهم يعانون من نزلة برد بسبب إصابتهم بسيلان الأنف أو انسداده أو العطاس المتكرر، لكن السبب الحقيقي في الإصابة بهذه الأعراض هو التهاب الأنف التحسسي الموسمي، الذي يُصيب بعض الناس خلال فترة تغير المواسم. وحسب ما يتوفر من معلومات، هناك نوعان من حساسية الأنف، وهما الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة.





وتحدث الحساسية الموسمية عادة خلال موسمي الربيع والخريف، وعادة ما تكون إستجابة لمسببات الحساسية المنتشرة في الهواء الطلق مثل حبوب اللقاح. بينما يمكن أن تحدث الحساسية المزمنة على مدار العام أو في أي وقت خلال العام، كإستجابة للمواد الداخلية مثل عث الغبار و وبر الحيوانات الأليفة في المنزل. ومن المعروف أن التهاب الأنف التحسسي الموسمي يحدث نتيجة للاستجابة المفرطة من قبل الجهاز المناعي في الجسم كردة فعل له على جزيئات معينة تسمى بالمحسِّسات. وتوجد هذه المحسِّسات في الهواء المحيط بنا الذي نتنفسه. وتعتبر حبوب اللقاح من أكثر مسببات الإصابة بالتهاب الأنف التحسسي الموسمي شيوعا. وعلى خلاف الاعتقاد الشائع الذي يقول إن أكثر حالات التهاب الأنف التحسسي شيوعًا تحصل خلال موسم الربيع الذي تهب فيه حبوب اللقاح، فإن إحصاءات التأمين الصحي الوطني أكدت أن موسم الخريف هو الموسم الذي يسجل فيه أكبر عدد حالات الإصابة بمرض التهاب الأنف التحسسي، خاصة في شهري سبتمبر وأكتوبر.

وعند ذكر حبوب اللقاح في كوريا، فإن أول ما يتبادر إلى ذهنِنا هو فصل الربيع، ولكن حبوب اللقاح يتكاثر نشاطها بشكل كبير أيضًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر وهي الفترة التي يقول فيها الناس إن حبوب لقاح الأعشاب تتسبب في الإصابة بالحساسية. والسبب الرئيسي لحبوب اللقاح في الخريف هو الأفسنتين أو العشب. ويمكن أن يذهب في اعتقادنا أيضا أنه مع التطور المتسارع لالتهاب الأنف التحسسي خلال موسم الخريف بشكل مفاجىء، فقد يتزايد احتمال إصابتنا بالحساسية جراء حبوب اللقاح في هذا الفصل، بالإضافة إلى المحسِّسات الأخرى.





الجدير بالذكر أنه من بين أسباب التهاب الأنف التحسسي بالإضافة إلى العوامل البيئية، هنالك أيضًا العامل الوراثي وهو ضمن إحدى تلك الأسباب المختلفة. حيث يقول الخبراء إنه إذا كان أحد الوالدين مصابًا بالحساسية، فهناك فرصة بنسبة 50٪ لإصابة الطفل بأمراض الحساسية. وترتفع النسبة إلى 75٪ إذا كان كلا الوالدين مصاب بالحساسية. وهناك احتمال كبير لتعرض الاطفال للإصابة بهذا المرض بسبب تاريخ عائلاتهم إلى جانب عوامل تغير المناخ، وتلوث الهواء، والإجهاد.





تجدر الاشارة الي أنه من بين طرق الوقاية من التهاب الأنف التحسسي التي يمكن اتباعها هي تجنب المواد المثيرة للحساسية مثل حبوب اللقاح أوعث الغبار. ولذلك من الأفضل غسل أغطية الفراش والبياضات مرارا بالماء الساخن، وإبقاء النوافذ مغلقة وتصفية الهواء باستخدام جهاز لتكييف الهواء للحفاظ على حبوب اللقاح بعيدا، وإبقاء الحيوانات الأليفة بعيدا عن غرفة النوم. وايضا من الأفضل تناول الكثير من المشروبات الساخنة وخاصة الشاي الأخضر. ومن بين التأثيرات المختلفة للشاي الأخضر تخفيف الالتهاب، ولذلك فإن الشاي الأخضر مفيد لالتهاب الأنف الناجم عن التهاب الغشاء المخاطي للأنف.