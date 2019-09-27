تزايد وتيرة تقدم المجتمع الكوري نحو مرحلة الشيخوخة

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اظهرت تقارير صدرت حديثا عن هيئة الإحصاءات الكورية إن وتيرة تقدم المجتمع الكوري باتجاه الشيخوخة لا مثيل لها في جميع أنحاء العالم. حيث دخلت كوريا الجنوبية بنسق سريع إلى دائرة مجتمع الشيخوخة. وأظهر إحصاء سكاني أجرته هيئة الإحصاءات الكورية مؤخرا، أن كل المدن والمقاطعات الكورية تسير منذ السنوات الماضية بنسق سريع نحو الشيخوخة، وهو ما يشير إلى الحاجة الملحة لوضع إجراءات مناسبة استعدادا للتعامل مع دخول المجتمع الكوري مرحلة الشيخوخة.

تجدر الاشارة إلى أن معنى عبارة "مجتمع الشيخوخة"، هو المجتمع الذي يزيد فيه عدد السكان الذين تفوق أعمارهم 65 سنة عن نسبة 7% من إجمالي عدد السكان .وإذا زادت هذه النسبة عن 20%، فيتم تصنيف هذا المجتمع بأنه "مجتمع فائق الشيخوخة". ومن المتوقع أن تدخل كوريا الجنوبية هذه المرحلة في عام 2026.





الجدير بالذكر أن المجتمع الكوري تحول بوتيرة سريعة إلى مجتمع الشيخوخة حيث أن أكثر من 14.9% من عدد السكان هم في سن 65 عاما أو أكثر. وقد دخلت كوريا بالفعل مرحلة مجتمع الشيخوخة في عام 2000 عندما تجاوزت نسبة المسنين 7% . لذلك يتزايد قلق الخبراء من التهديد الخطير الذي يواجهه الاقتصاد المحلي بسبب تنامي عدد المسنين، في مقابل انخفاض نسبة الإنجاب، محذرين من أن كوريا ستعاني في المستقبل من تقلص عدد السكان البالغين سن العمل، وزيادة الإنفاق على الصحة والرفاهية.

يُشار الي أنه في كوريا يحدد قانون الرعاية الاجتماعية الحالي الشخص المسن ببلوغه سن الخامسة والستين وهذا التصنيف يمكنه من تلقي معاملة أو مساعدة تفضيلية. ولكن في الآونة الآخيرة هناك دعوى مستمرة إلى ضرورة رفع معيار سن المسنين اعتمادا على التغيير الديموغرافي الذي يشهده المجتمع الكوري. ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني الكوري، فإن متوسط العمر المتوقع للكوريين قد ارتفع من 65.7 سنة إلى 82.36 سنة على مدى الثلاثين سنة الماضية. وهذا يدل على زيادة عدد المسنين في المجتمع، وزيادة التكلفة الاجتماعية التي ينبغي أن تتحملها الأجيال الشابة.

ولكن رغم تلك الدعوات لم يتغير أبدا حتى الآن معيار سن الشيخوخة منذ وضع القانون عام 1981. ويعتقد أن زيادة معدلات الشيخوخة قد تؤدي إلى حدوث العديد من المشاكل في المجتمع الكوري. مثلا على الصعيد الوطني سترتفع تكاليف دعم كبار السن بنسبة عالية، وقد يفقد الاقتصاد الكوري قوته الدافعة نتيجة لانخفاض عدد الناشطين اقتصاديا في المجتمع. وهذا يبرر ضرورة أن تبادر الحكومة الكورية بوضع إجراءات مُحكَمَة من أجل زيادة عدد المواليد الجدد، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من السياسات التي تستهدف تحسين الأحوال الصحية لكبار السن، وتحسين مستوى معيشتهم. علي أمل أن تساعد مثل تلك الإجراءات الحكومية بعد أن يتم تنفيذها في وقف زحف المجتمع الكوري السريع نحو الشيخوخة.