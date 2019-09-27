جدل حول عقار للكلاب يستخدم في معالجة أمراض السرطان التي تصيب الانسان .

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في الآونة الأخيرة ، انتشر مقطع فيديو أجنبي بشكل سريع في المجتمع الكوري يزعم أن عقارا للكلاب يحتوي على مادة البينبندازول (fenbendazole) وهو فعال في علاج مرض السرطان. و لذلك، فقد تم تزويد بعض الصيدليات بهذا العقار إلا أن الحصول عليه صعب للغاية حاليا. حيث يعتبر الموضوع مثيرللاهتمام بسبب استخدام عقار للكلاب في معالجة أمراض السرطان التي تصيب الانسان .





تجدر الإشارة إلى أن الاستخدام الأصلي لهذا الدواء ليس مخصصًا للعلاج الكيميائي الذي يستهدف المرض. ويُعتبر الدواء ""fenbendazole، مركباً مضاداً للديدان يستخدم لعلاج الديدان الخطافية، والديدان المستديرة وغيرها من الطفيليات المعوية في الحيوانات، وخاصة الكلاب. وفي السنوات الأخيرة، أظهرت الدراسات التي تشير إلى أن العقاقير المضادة للديدان قد تكون لها خصائص مكافحة السرطان. في هذا السياق، تُحذّر وزارة الغذاء وسلامة الأدوية الكورية من أن مادة "فينبندازول" مادة غير مثبتة للبشر لأنه لم تجر أي تجارب سريرية على البشر للتأكد من فعاليتها وتأثيراتها. حيث إن جميع الأدوية لها آثار جانبية. ومع ذلك، يعتقد البعض أن أي دواء يمكن أن يأكله حيوان ما لن يكون أسوأ بالنسبة لصحة الانسان من الأدوية المضادة للسرطان ذات الآثار الجانبية الشديدة.





وعلي الرغم من أن العلاج غير مثبت، لكنه قد يمثل فرصة للبقاء على قيد الحياة ولو لمدّة ثلاثة أشهر، فليس أمام المريض ما يخسره ليجرب العقار، وبإمكان الكثير من مرضى السرطان في المرحلة الرابعة، أن يغتنموا الفرصة الأخيرة ويجرّبوا هذا "العلاج". ووفقاً لدراسة نُشرت في موقع ""Nature، فإن مركّب الدواء يقتل الخلايا السرطانية. كما أنه اقل ثمنا في ما يتعلق بالإنتاج. وعلاوة على ذلك، وفقًا لدراسات الخلايا وتقارير الأشخاص الذين جربوه، يعد الدواء غير سام، بالمقارنة مع العلاج الكيميائي والعلاج المناعي المضاد لمرض السرطان والتي تعتبر غالية الثمن ولها آثار جانبية.