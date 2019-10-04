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سنتعرف على شركة "كريتا CRETA"، وهي شركة مورّدة للأجهزة الطبية، تحول الأفكار الإبداعية إلى حقيقة واقعة.





رئيسها التنفيذي "لي كيو جين":

تأسست شركة "كريتا 크레타" في عام 2010 بهدف تطوير أجهزة جديدة للرعاية الطبية. ولهذا الغرض، تلتزم الشركة بتجربة أفكار جديدة في المختبرات والتجارب السريرية. لقد طورت الشركة معدات طبية تساعد في علاج آلام الكتف والظهر. كلمة "كريتا" هي اختصار للكلمات الإنجليزية: "الخلق، والبحث، والهندسة، والتعليم، والأخذ بالأسباب". يمثل اسم الشركة رؤيتها لخلق شيء جديد، وإجراء البحوث ذات الصلة، وتطوير وتصنيع المنتجات الطبية، وتعلم كيفية استخدام المنتجات الجديدة واعتمادها للاستخدام الطبي.





بعض الأجهزة الطبية تقيس ببساطة حالة المريض، بينما تستخدم الأجهزة الأخرى لعلاج الأمراض. أما منتجات شركة "كريتا" فهي تقع في المنطقة بين هذين المفهومين، أي أن الشركة تهدف إلى تطوير معدات طبية بحيث يمكن أن تكون عملية القياس نفسها مفيدة للعلاج. وفي الواقع، ظلت عملية الجمع بين القياس والعلاج حلما يراود السيد "لي" مؤسس الشركة منذ أيام دراسته.





رئيسها التنفيذي "لي كيو جين":

كنت أريد أن أصبح طبيبا، لكنني اخترت أن أتخصص في الهندسة الإلكترونية بسبب ظروف الأسرة. وفي أثناء دراستي في جامعة سيول الوطنية، عرفت أن ابن أحد القساوسة في كنيستي ولد أصم، وتساءلت كيف يمكن أن أساعده بأي طريقة. وهكذا، قمت في مشروع التخرج بزيارة لمختبر مخصص لعلاج فقدان السمع الخَلقي، وهناك تعلمت أن البحوث ذات الصلة مرتبطة بالهندسة الطبية. وبالتالي درست الهندسة الطبية في مرحلة الدراسات العليا، وعملت أيضًا في شركة أنشأها أحد أساتذتي. وفي أثناء العمل في رسالة الدكتوراه، قمت بإجراء بحث حول المعدات الطبية لعلاج أمراض الكتف في مستشفى جامعة سيول الوطنية. وبناءً على تجربتي في صنع الأجهزة الطبية، قررت أن أنشئ شركتي الخاصة لتصنيع المعدات الطبية.





تخصص السيد "لي" في الهندسة الطبية من أجل مساعدة المعاقين. وخلال فترة دراسته، تعرف على أدوات قياس ضغط الدم، وكلما درس أكثر، وجد نفسه يأمل في معرفة المزيد. ومن بين تلك الأدوات: الـ"مانوميترmanometer "، هو أداة تُظهر ضغط الدم غير المرئي، لكنها في الأساس لا يمكنها تخفيض ضغط الدم أو تثبيت مستويات السكر في الدم لتحسين صحة المريض. ومن ثم، تساءل "لي" عن كيفية دمج القياس مع العلاج. ومن خلال إجراء العديد من البحوث تمكن من التوصل إلى طريقة لقياس الضغط وعلاج آلام الكتف في نفس الوقت، ثم بدأ يهتم بتصنيع الأجهزة الطبية، وبالتالي أنشأ شركته الخاصة، "كريتا". وفي عام 2018، طورت الشركة منتجها المميز "بالانكي Balankey"، وهو جهاز لقياس قوة العضلات والمساعدة على تنميتها.





رئيسها التنفيذي "لي كيو جين":

لا يمكن للأطفال التعامل مع عيدان تناول الطعام بشكل صحيح في البداية لأنهم لا يعرفون كيفية استخدام العضلات ذات الصلة. بمعنى آخر، لا ترتبط العضلات في مرحلة الطفولة ارتباطًا تامًا بالأعصاب التي تصل إلى الدماغ. توصف هذه الحالة بأنها حالة "العضلات النائمة". وباستخدام عيدان تناول الطعام مرارًا وتكرارًا، يرى الأطفال حركات الأصابع بأنفسهم ويتلقون تعليقات من الكبار، ويتعلمون كيفية ضبط قوة العضلات بشكل مناسب، ومن ثم يمكنهم استخدام عيدان تناول الطعام بشكل جيد في نهاية المطاف. وتوصف هذه الحالة بأنها حالة "استيقاظ العضلات". وبالمثل، فإن جهازنا، "بالانكي" يُظهر القوة الناتجة عن استخدام العضلات، بصريًا، حتى يتمكن المستخدمون من معرفة كيفية استخدامها لتقويتها، كما يقدم للمستخدمين ردود فعل مرئية لإيقاظ عضلاتهم ومساعدتهم على ممارسة تمارين رياضية لتحسين قوتهم العضلية.





"بالانكي" هو جهاز ذكي يساعد المستخدمين على قياس وتعزيز قوتهم العضلية، وهو سهل الاستخدام والحمل. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تريد قياس قوة العضلات في الجزء العلوي من جسمك، ضعْ يديك معًا على صدرك واضغط بالجهاز على صدرك. يحتوي الجهاز على مستشعر ضغط يقيس قوة العضلات في الوقت الفعلي ويعرضها على شاشة. وبعد قياس الحد الأقصى لمستوى قوة العضلات، يقدم الجهاز برنامجا للتمرينات الرياضية ذات الصلة، بحيث يقوم باختيار تلقائي لمستوى التمرين، بناءً على القوة التي تم قياسها. وقد طورت "كريتا" أيضًا جهازًا يشبه الحزام مصممًا لمساعدة المستخدمين على التمرين لتقوية عضلات الظهر.





© balankey.co.kr

رئيسها التنفيذي "لي كيو جين":

تم إطلاق الجهاز الجديد من خلال موقع "واديزWadiz " للتمويل الجماعي، وقد تلقى تعليقات وملحوظات من المستخدمين على مدار العام الماضي، وحان الوقت لطرحه في السوق. الآن لدي حلم لإطلاق منتجاتي في السوق العالمية، وأضع في الاعتبار اثنتين من الأسواق الرئيسية، وهي أمريكا وأوربا. ففي أمريكا، يهتم الناس إلى حد كبير بممارسة التمارين الرياضية وتقييم معلوماتهم الصحية. ولذلك، أفكر في التقدم إلى سوق معدات اللياقة البدنية المنزلية في أمريكا. أما أوربا فهي مختلفة بعض الشيء عن أمريكا، ففي أوربا، هناك طلب كبير على برامج التمرينات ذات الصلة بكبار السن. وقد اقترح عليّ شخص في سويسرا تقديم خدمات تمارين مخصصة لكبار السن كمشروع تجريبي، والمناقشات جارية حاليا لإطلاق هذه الخدمات في السوق الأوربية.





تستعد هذه الشركة الكورية حاليا لاستكشاف الأسواق في الولايات المتحدة وأوربا، بعد نجاحها في السوق المحلية الكورية. وسوف تواصل الشركة تطوير منتجات مصممة للحفاظ على توازن الجسم بعد طرحها لمنتجها "بالانكي".





رئيسها التنفيذي "لي كيو جين":

كلمة "بالانكيBalankey " هي اختصار للعبارة الإنجليزية التي تعني "التوازن هو الأساس". ولكي نكون أكثر تحديداً، فإنها معناها هو "التوازن هو أساس الصحة الجيدة"، وتبدأ هذه العملية من العضلات. نحن عازمون على تطوير منتجات للمساعدة على تقوية العضلات والحفاظ على توازن الجسم، وكذلك تقديم خدمات بشكل أفضل. ونأمل أن تكون أجهزتنا الطبية بمثابة الأساس الفعلي للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية، وأن يتم استخدامها والاستفادة منها لفترة طويلة.





شركة "كريتا" تسعى لتقديم الأساس للحياة الصحية، ونحن نتطلع إلى رؤية المزيد من منتجات هذه الشركة وابتكاراتها المفيدة والعملية.