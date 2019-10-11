الممثل الأمريكي شوارزنيغر يقوم بزيارة لسيول لترويج فيلمه الجديد

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من المقرر أن يقوم الممثل الأمريكي "أرنولد شوارزنيغر" بزيارة لكوريا الجنوبية يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لترويج فيلمه الجديد بعنوان "تيرميناتور 6: مصير الظلام".

وفي أثناء إقامته في سيول، سيعقد الممثل "شوارزنيغر" وبطلة الفيلم الممثلة "ليندا هاميلتون" مؤتمرا صحفيا ترويجيا للفيلم.

وتأتي هذه الزيارة كأول محطة للجولة الترويجية التي يقوم بها الممثل العالمي في الدول الآسيوية.

كما سيعقد الممثل "شوارزنيغر" والممثلة "هاميلتون" جلسة لقاء مع معجبي الفيلم "تيرميناتور"، وعدد من وسائل الإعلام.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقوم بها الممثل "شوارزنيغر" بزيارة لكوريا الجنوبية