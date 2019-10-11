تومارو باي توغيذر تعود بأول ألبومها الكامل

يحيا حامد : العرب والكوريون يتبادلون مشاعر المحبة
2019-10-11
#أخبار الساحة الفنية l 2019-10-10
سوف تعود فرقة "تومارو باي توغيذر" بإصدار أول ألبومها الكامل بعنوان "شباك الحلم: سحر" يوم الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري.
وقامت شركة "بيغ هيت" الترفيهية بالكشف عن كليب فيديو في موقعها للتواصل الاجتماعي ، معلنة بذلك عن عودة الفرقة.
جاء إصدار هذا الألبوم بعد 7 أشهر من الكشف عن ألبومها المصغر الأول بعنوان "شباك الحلم: نجمة" بالتزامن مع بدء نشاطها الغنائي في شهر مارس الماضي.
2019-10-11
2019-10-11
2019-10-11