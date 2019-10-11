حفل تذكاري لإقامة العلاقات الدبلوماسية الكورية الجزائرية

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أقامت السفارة الجزائرية بكوريا حفلا تذكاريا خاصا بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إقامة العلاقات الكورية الجزائرية في الساحة الواقعة أمام مقر بلدية سيول في الساعة السابعة مساء الثلاثاء الماضي.

وحضر الحفل عدد من كبار الشخصيات من البلدين والجزائريين المقيمين في البلاد وممثلي الدوائر العلمية والاقتصادية والثقافية والعلمية ذات الصلة.

واحتفالا بهذه المناسبة الخاصة والمتميزة، تم تقديم عرض فني بعنوان "وصلة الحضارات".

وتجدر الإشارة إلى أن "وصلة الحضارات" عبارة عن مشروع موسيقي جزائري يهدف إلى تقديم مراحل تطور الموسيقى الجزائرية إنطلاقا من الموسيقى التقليدية وصولا إلى الموسيقى الحديثة.

بالفعل فقد أهدى العرض الموسيقي بقيادة المايسترو "خليل بابا أحمد" حضور الحفلة ألحانا جزائرية جميلة، سافرت بهم إلى أجواء الجزائر الجميلة والساطعة طوال ليلة العرض.

وتميز هذا العرض خصوصا بتقديم بعض الأغاني الكورية والجزائرية المميزة بمشاركة عدد من مطربي البلدين باللغتين الكورية والجزائرية بمن فيهم المطربة الجزائرية البارزة " نسرين غنيم" والمطربة الكورية البارزة "ليم مي سون".





مصدر الصور : السفارة الجزائرية لدى سيول