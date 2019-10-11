لقاء ثقافي بين الشباب الكوري والسعودي

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زار وفد من الشباب الكوري السعودية في الأسبوع الماضي، تلبية لدعوة "مشروع سلام للتواصل الحضاري".

وجرى بالمناسبة لقاء ثقافي بين الشباب الكوري والشباب السعودي في مقر المشروع بمدينة الرياض.

ورحب المدير التنفيذي للمشروع الدكتور "فهد السلطان"، بالوفد الكوري وأشرف على هذا البرنامج الثقافي والحواري الذي يعقده مشروع "سلام" بشكل منتظم لفائدة الشباب السعودي للقاء الشباب من مختلف دول العالم

وقال السلطان "لقد سعدنا بهذا اللقاء الحضاري والمعرفي لكونه يأتي في ظل العلاقات المتميزة والراسخة بين بلدينا، فتبادل الزيارات الشبابية مهم جداً لنقل الصورة الحقيقية عن كل بلد."

وأشار إلى أهمية تفعيل الأبعاد الثقافية والحضارية بين الثقافتين العربية والكورية، مؤكدا على أن مثل هذا الزيارات المتبادلة، تشكل بكل تأكيد رؤية ثقافية جلية ومثمرة للتعاون بين البلدين.

ومن جانبه اعتبر الوفد الكوري أن زيارته للمملكة العربية السعودية تعكس العمق الحضاري والمعرفي، كما أكد الوفد الكوري على أن مثل هذه اللقاءات، تؤكد القواسم المشتركة الكثيرة بين شباب البلدين، مما يشجع الشباب الكوري على السعي إلى تفعيل كل البرامج الممكنة التي تجسد عمق الحضارتين السعودية والكورية.

وقام المشاركون من الشباب السعودي والشباب الكوري بالتعريف بثقافاتهما كل للطرف الآخر، حيث اطلع الشباب الكوري على العادات والتقاليد السعودية، بالإضافة إلى جوانب من ثقافة وفنون المملكة.