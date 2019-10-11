يحيا حامد : العرب والكوريون يتبادلون مشاعر المحبة

يستضيف برنامج "لقاء الجمعة" لهذا الأسبوع الطالب الجامعي المصري "يحيا حامد" الذي قدم منذ عامين إلى كوريا بدافع الدراسة.

ضيفنا الذي واجه صعوبات في بداية إقامته بكوريا والتي من أهمها عائق اللغة، تمكن من تجاوز هذه الصعوبة، بفضل مساعدة أساتذته بالجامعة على وجه الخصوص.

وقال الضيف إن تحول القوى الاقتصادية العالمية إلى منطقة شرق آسيا حفزه على القدوم إلى كوريا لمتابعة دراسته العليا في اختصاص ريادة الأعمال بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، معتزما خوض تجربة شهادة "الماجستير" في هذا الاختصاص خلال العام المقبل.

المزيد عن هذا اللقاء في حلقة هذا الأسبوع من لقاء الجمعة .



