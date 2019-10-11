اختتام الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان بوسان السينمائي الدولي

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اختتمت فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان بوسان السينمائي الدولي بعد 10 أيام من انعقادها في مدينة "بوسان" ثاني أكبر المدن في كوريا الجنوبية.

واستضاف مهرجان هذا العام 303 فيلم، من 85 دولة تعرض على أكثر من 40 شاشة، في 6 صالات، بما فيها الفيلم الافتتاحي الكازاخستاني "لصوص الخيول، طرق الوقت".

وركز المهرجان على عرض الأفلام الخاصة بالواقع الافتراضي حيث تم عرض 53 فيلما في فئة هذه الأفلام .

وتضمن مهرجان هذا العام لأول مرة المسلسلات الدرامية الآسيوية ليتم عرضها في سوق الأفلام الآسيوية ضمن فعاليات المهرجان. وفضلا عن هذه الخطوة الجديدة، توسع حجم المشاركة بشكل كبير مقارنة بالدورات السابقة، حيث بلغ عدد الشركات المنتجة للمسلسلات الدرامية المشاركة في سوق الأفلام الآسيوية لهذا العام أكثر من 200 شركة من 34 دولة، بعد أن كان 171 شركة من 23 دولة.

والجدير بالذكر أن الدورة الأولى لمهرجان بوسان السينمائي الدولي قد أقيمت يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر من عام 1996 في حي "نام بو دونغ" الواقع وسط مدينة "بوسان" والذي يوجد فيه عدد كبير من صالات الأفلام، حيث يعد ذلك الحي مهدا لمهرجان بوسان السنمائي الدولي.

وتم في الدورة الأولى للمهرجان التي استمر انعقادها لمدة أسبوع، عرض 174 فيلما من 30 دولة ، وبلغ عدد المتفرجين 170 ألف شخص.

واكتسى مهرجان هذا العام معنى خاصا نظرا لأن صناعة الأفلام الكورية تحتفل هذا العام بالذكرى المئوية.

وقد شاركت مجموعة من النجوم المتألقة من كوريا ومن مختلف أنحاء العالم في متابعة المهرجان، إلا أن الشيء المؤسف الوحيد هو أن المخرج الكوري "بونغ جون هو" الذي فاز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان "كان" السينمائي بفيلمه "طفيلي" لم يشارك في المهرجان، بسبب زيارته للولايات المتحدة.

كما لم يتمكن مخرج هونغ كونغ "وين وانغ" الذي أخرج الفيلم المشهور "العودة للبيت مرة أخرى" أيضا من المشاركة في المهرجان لأسباب صحية.