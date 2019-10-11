بدء فعاليات مهرجان سيول الدولي للألعاب النارية

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أقيمت فعاليات مهرجان سيول الدولي للألعاب النارية لهذا العام 2019 يوم السبت الماضي في حديقة يويدو هان كانغ عند شاطئ نهر "هان" لساعات امتدت من الساعة الواحدة حتى الساعة التاسعة والنصف مساء تحت شعار "مهرجان سيول الدولي للألعاب النارية لعام 2019 مع هانهوا(한화)" والذي تشرف على تنظيمه مجموعة هانهوا. وقد حضر المهرجان هذا العام أيضاً نحو أكثر من مليون شخص مثلما كان عليه في الأعوام الماضية، معظمهم من السياح الأجانب الذين يزورون كوريا في هذا الموسم بهدف مشاهدة هذا المهرجان الرومانسي العالمي للألعاب النارية عند شاطئ نهر "هان".

وينتظم مهرجان هذا العام في إطار منظر رائع الجمال تحت سماء ليلية صافية متلألئة، تضيئها نحو 100 ألف من المفرقعات التي استمر إطلاقها لنحو ساعة ونصف. وشاركت في فعالياته فرق دولية من الصين والسويد إلى جانب الفريق الكوري لأداء فن الألعاب النارية الرائع، مما ساعد على جذب جمهور ضخم من كل أنحاء العالم كل سنة، لمتابعة المهرجان.





ويُشار الي أن الفريق الكوري قدم أداء متميزا تحت شعار ( (The shining day بمعنى " ألمع يوم " على مدى 40 دقيقة. ويحمل الشعار رسالة مفادها "ألمع يوم من بين أيام حياتنا الكثيرة مثل النجوم هو هذه اللحظة الآن التي نحب فيها شخصا ما". وفي هذا الصدد، ولمساعدة الناس الذين لم يقدروا على زيارة المهرجان، قدمت مجموعة هانهوا بثا رقميا حيا، لنشر مشاهد الألعاب النارية الحية في الوقت الحقيقي على مدار الساعة، من خلال قناتها على موقع اليوتيوب. حيث سجلت القناة مشاركة 54 ألف مشاهد اتصلوا بالقناة في آن واحد، بالإضافة إلى العدد المتراكم من المشاهدين والذي بلغ 360 ألف مشاهد.





الجدير بالذكر أن بلدية سيول ومجموعة هانهوا والمؤسسات ذات الصلة عملت على تنظيم الفعاليات بكل سلامة وأمان، حيث تم إشراك 5000 عنصر من رجال الأمن والإطفاء والشرطة والموظفين الحكوميين للوقاية من الحوادث المحتملة. وأثبت المهرجان أنه حدث خريفي عالمي بامتياز ينبغي أن يعيش تجربته كل فرد ولو لمرة واحدة في الحياة. على أمل أن يجرب الكثير من الناس معاينة مهرجان الألعاب النارية، من خلال البث الحي عبر قناة هانهوا في العام القادم.