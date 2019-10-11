بدء فعاليات مهرجان بوسان الدولي للأفلام السينمائية في مدينة بوسان





تشهد مدينة بوسان حالياً إقامة فعاليات متنوعة وطريفة، بمناسبة مهرجان بوسان الدولي للأفلام السينمائية. حيث أن العديد من الممثلين وصُناّع الأفلام الكوريين يتجمعون في المهرجان الدولي الذي يعتبر أكبر المهرجات السينمائية التي تنظم في كوريا. فقد تحولت مدينة بوسان إلى ساحة يتجمع فيها نجوم الأفلام المشهورين وذلك منذ افتتاح فعاليات دورته الرابعة والعشرين يوم الخميس الماضي. والجدير بالذكر أن مهرجان هذا العام سيتم خلاله عرض 303 فيلماً دولياً من 85 دولة من خلال 6 دور للسينما و40 شاشة، إلى جانب قاعة هايونداي(해운대) للأفلام في بوسان.





وللإشارة فإن المهرجان كان محور بعض الخلافات التي أثيرت بين بلدية بوسان وبين صناع الأفلام والممثلين عام 2016، بسبب الحق الممنوح للسينمائيين بعرض أفلامهم بصورة مستقلة دون تدخلات بلدية بوسان على اعتبار أن المهرجان ليس من ممتلكات البلدية. وبعد مفاوضات ونقاشات مطولة بين البلدية واللجنة المنظمة للمهرجان والمسؤولين ذوي الصلة، توصل الجانبان إلى الاتفاق المنشود، حيث استرجع المهرجان في النهاية سمعته الشهيرة مرة أخرى، وتلقى طفرة جديدة اعتباراً من هذا العام.





والجدير بالذكر أن هناك الكثير من عشاق الأفلام وزوار المهرجان أمام شبابيك التذاكر، ينتظرون في طوابير طويلة لمشاهدة الأفلام منذ الصباح المبكر وحتى وقت متأخر من الليل، ليضيفوا جواً احتفالياً سعيدا في كل مكان من دور السينما. وستمثل دورالسينما والقاعات ساحة للحوار المفتوح مع الممثلين والمخرجين الكوريين والأجانب بالإضافة إلى الأماكن التجريبية لأفلام الواقع الافتراضي وغيرها من الأماكن التي ستشهد كذلك ازدحاماً كبيراً من قبل عشاق الأفلام وزوار المهرجان. وستستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 12 المقبل، على أمل أن يحقق مهرجان هذا العام كل النجاح المرجو وتنتشر بذلك سمعته الطيبة التي تحظى بالاحترام في كل أرجاء العالم.