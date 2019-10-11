بلدية سيول تُعلن استعدادها لمنح أسماء كورية للأجانب المهتمين بالثقافة الكورية





بمناسبة يوم "الهانغول"، أعلنت بلدية سيول استعدادها لإقامة فعالية خاصة تتمثل في منح أسماء كورية للأجانب المهتمين بالثقافة الكورية. وتم إعداد هذا البرنامج لتعريف العالم بجمال وتفوق الحروف الأبجدية الكورية أي "الهانغول". وبذلك يمكن لأي أجنبي مقيم في كوريا أو في الخارج مهتم بالثقافة الكورية أن يقدّم طلبا للمشاركة في البرنامج عبر عنوان البريد الإلكتروني لمجلس بلدية سيول أي english@seoul.go.kr)). وتخطط المدينة لاختيار ما بين 5 إلى 10 من المتقدمين بطلبات شهريا، آخذة في الاعتبار الدافع من وراء تقديم الطلب، والحاجة إلى الاسم الكوري. وسيتم منح صاحب الطلب اسمًا كوريًا فيما سيتم تقديم الاسم الأجنبي لمقدِّم الطلب باللغة الكورية.





والجدير بالذكر أن بلدية سيول تنوي مواصلة العمل بهذا البرنامج حتى نهاية العام الجاري ومن ثم تقييمه من حيث مدى الإقبال والمشاركة فيه. على أمل أن يسعى كل المهتمين بالثقافة الكورية للحصول على اسم كوري وعدم تفويت الفرصة والمبادرة بالمشاركة في هذا البرنامج في أقرب وقت ممكن.





كما تجدر الإشارة إلى أن بلدية سيول كانت قد احتفلت يوم أمس الأربعاء أي التاسع من أكتوبر بيوم الأبجدية الكورية أو يوم "الهانغول" وهو عيد وطني في كوريا لإحياء ذكرى ابتكار "الهانغول" الأبجدية الرسمية لللغة الكورية، والتي يعود الفضل في ابتكارها للملك "سيه جونج" العظيم. وبمناسبة يوم "الهانغول"، تقام حاليا العديد من الفعاليات الثقافية في جميع أنحاء البلاد، وذلك بهدف التعريف بتفوق هذه اللغة الأصيلة " ونشر الأهمية التي تحظى بها لدى الأوساط المهتمة بالثقافة الكورية .