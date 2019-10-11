تحذيرات صحية من انتشار ظاهرة الإفراط في تناول المعكرونة في أوساط الموظفين

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تنتشر هذه الأيام بين زملاء العمل الكوريين ظاهرة تناول النودل مثل المعكرونة "رامين" ، أو الجاجانج ميون الكوري jajagmyeon أي النودلز الكوري بمعجون فول الصويا الأسود، أو المعكرونة ، وغيرها. حيث تعد جميع أنواع الشعرية مثل المعكرونة، والشعرية الباردة، والشعرية الساخنة، والجاجانج ميون، والجام بونغ والراميون من الأكلات المحببة للكوريين بسبب سرعة التحضير والطعم اللذيذ الذي تتميز به. إلا أن هناك بعض الأضرار نتيجة الإفراط في تناول هذه الأطعمة مثل تكون الدهون على مستوى البطن، لما تحتويه من مستوى عالي من الكربوهيدرات، حيث أن تناول الكثير من الكربوهيدرات يسبب زيادة في الوزن.





ويُشار إلى أن الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن يميلون إلى تقليل أو تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل الشعرية والخبز. ومع ذلك تُعتبر الكربوهيدرات العنصر الغذائي الأساسي لإنتاج الطاقة في الجسم إلى جانب الدهون. فالدماغ، على وجه الخصوص يستخدم الكربوهيدرات كمصدر وحيد للطاقة. بمعنى آخر، عندما ينخفض تركيز الجلوكوز، أحد مكونات الكربوهيدرات عن مستوى معين في الدم، تقل وظيفة الدماغ.

لذلك، من الأفضل تحسين النظام الغذائي عن طريق استبدال الخبز الأبيض بخبز الحبوب الكاملة، بدلاً من تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدقيق للتحكم في تناول الكربوهيدرات. وفي حال تناولت الكثير من المعكرونة أو الخبز، فيمكن التخلص من السعرات الحرارية الزائدة عن طريق المشي أو التنزه، مما يساعد في التحكم بشكل طبيعي في نسبة السكر في الدم ومنع تراكم الدهون في منطقة البطن.