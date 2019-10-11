افتتاح أكبر حديقة في العالم فوق سقف مبنى في مدينة سيجونغ

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تمثل الحدائق المنتشرة فوق أسقف المباني من الحدائق الفريدة في المدن حيث تمكننا من عيش لحظات انسجام مع المنظر الرحب والسماء الزرقاء الصافية والطبيعة الجميلة دون الحاجة إلى قطع مسافات طويلة للتمتع برؤيتها. كما يمكننا التمتع بجمال مشهد غروب الشمس والمنظر الليلي والعروض الموسيقية وغيرها. وفي هذا السياق افتتحت خلال فصل الخريف الحالي حديقة تقع فوق سقف مبنى الحكومة في مدينة "سيجونغ" والتي تعتبر أكبر حديقة من نوعها في العالم. وتقدر مساحتها بتسعة وسبعين ألفا ومائة وأربعة وتسعين مترا مربعا بما يعني أن مساحتها تساوي مساحة مجموع أحد عشر ملعبا. كما يبلغ طول الحديقة التي تربط بين خمسة عشر مبنى ثلاثة فاصل ستة كيلومتر. وفي شهر مايو من عام ألفين وستة عشر تم تسجيلها في كتاب غينيس للأرقام القياسية كأكبر وأطول حديقة فوق مبنى واحد في العالم.





وتجدر الإشارة إلى أنه يُسمح لمائة شخص يوميا فقط بزيارة هذه الحديقة. ويمكن التقدم بطلب الزيارة من خلال موقع الحكومة عبر الإنترنت. وتبدأ الرحلة في الحديقة إنطلاقا من المبنى رقم ستة الذي يضم وزارتي البيئة والأراضي والنقل. وتبلغ مسافة الرحلة التي تحملنا إلى المبنى رقم ثمانية، الذي يضم مكتبي مجلس الوزراء ورئيس الوزراء نحو كيلومترين .وخلال الرحلة يمكننا الاستماع إلى شارحي الغابات. وتستغرق الرحلة حوالي خمسين دقيقة حيث يوجد هناك عدد من اللوحات توثق تاريخ مدينة سيول كما يوجد متحف تاريخ كوريا الذي كان المقر القديم لوزارة الثقافة والرياضة.





وبعد التجول داخل المبنى بداية من الطابق الأول حتى الخامس وصولاَ إلى الطابق الثامن، يمكن المرور بحديقة تقع فوق سقف المبنى تحت مسمى " 황토마루정원 " أي حديقة الأرضية المكونة من الطيب الأحمر. وبعد مغادرة المصعد، يمكن رؤية الفضاء المفتوح مباشرة على منطقة "كوانغ هوا مون" وقصر كيونغ بوك ومقر الرئاسة الكورية وجبل بوك هان". حيث يتمتع الزوار بالنسائم المنعشة والراحة وهم جالسون على المقاعد بالتزامن مع التأمل في مناظر الحديقة التي تنبت فيها زهور أستر المكسيكي. وتسمح الحديقة كل يوم أربعاء بالزيارة حتى حدود الساعة التاسعة مساء مما يشكل سانحة فرصة للاستمتاع بالمنظر الليلي الرائع في المنطقة دون تحمل تكلفة رسوم الدخول.

وتعد حديقة " 하늘뜰 " أي حديقة السماء فوق مكتبة "سيول" من أشهر الحدائق فوق أسطح المباني في سيول حيث يمكن في هذه الحديقة الواقعة في الطابق الخامس للمكتبة الاطلاع على شارع " سيه جونغ" ومنطقة كوانغ هوا مون وساحة بلدية سيول وقصر دوك سو وحتى برج جبل نامسان. ويمكن كذلك المشي على الطريق المخصص للمترجلين في الحديقة أو قراءة الكتب التي تستأجر من المكتبة، ويُشار إلى أنه يوجد أيضا أنواع مشابهة لهذه الحدائق في مبنى"سيون سانغ كا세운상가".





والجدير بالذكر أن المبنى أنشئ في عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين ليصبح أول مبنى متعدد الأغراض في البلاد. وظل يعتبر مركزا للصناعة الكهربائية والإلكترونية. ولكن في عام ألفين وسبعة عشر، أي بعد مرور خمسين عاما على إنشائه تم تجديده تحت شعار "مشروع إعادة البناء". وفي الطابق التاسع من المبنى توجد حديقة فوق المبنى تحمل اسم " 세운옥상 سيه اون اوك سانغ". ومنها يمكن مشاهدة مزار "جونغ ميو" ومنطقة جونغ رو وبرج جبل نامسان. وتضم عددا من المقاعد والأدراج التي توفر الراحة للزوار.