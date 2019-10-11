توايس تجري لقاء مع معجبيها بمناسبة ذكراها الرابعة

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ذكرت شركة "جي واي بي" الترفيهية أن فرقة "توايس" النسائية ستقوم بإجراء لقاء مع معجبيها يوم العشرين من شهر أكتوبر الجاري في سيول، بمناسبة ذكراها الرابعة.

وقد بدأت الفرقة نشاطها الغنائي يوم العشرين من شهر أكتوبر عام 2015 بأغنيتها الأولى بعنون "ابتهاج" ، وحظيت أغانيها الإحدى عشرة بإقبال كبير من معجبيها.

وكشفت فرقة "توايس" يوم الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري عن أغنيتها الجديدة بعنوان" فيل سبيشيال".