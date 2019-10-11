العثور على المغنية سولي ميتة

عُثر على المغنية والممثلة الكورية "سولي" ميتة في بيتها، فيما يبدو أنه انتحار.

ووفقا لمصادر في مركز شرطة منطقة "صونغ نام"، تم العثور على المغنية الشابة البالغة من العمر 25 عاما ميتة في مقر إقامتها في مقاطعة "كيونغ كي" بعد ظهر أمس الاثنين، بواسطة مدير أعمالها الذي ذهب إلى منزلها للتحقق من سلامتها بعد أن حاول الاتصال بها عدة مرات مساء الأحد دون أن ترد.

وتفترض الشرطة أنها انتحرت، لكنها ستواصل تحقيقاتها لتحديد سبب الوفاة بالضبط.

ويذكر أن "سولي"، التي ظهرت لأول مرة كعضوة في الفرقة البناتية الكورية "إف إكس" في عام 2009، قد غادرت تلك الفرقة في عام 2015 من أجل التركيز على حياتها المهنية كممثلة، ثم قامت بتعليق أنشطتها مؤقتًا في وقت لاحق بسبب تعليقات سيئة وشائعات انتشرت حولها عبر الإنترنت.