كوريا تشهد موسم المهرجانات مع حلول فصل الخريف

ⓒ Getty Images Bank

شهدت كوريا خلال الأسبوع الماضي بعض المهرجانات الخريفية الطريفة الكبرى والتي تم افتتاحها خلال نهاية الأسبوع. وكان من ضمنها مهرجان جيونجو(전주) لصنع بيبيمباب(비빔밥) لعام 2019 الذي شكل فرصة سانحة للزوار للاستمتاع بتجربة مختلف أنواع البيبيمباب والأطعمة التقليدية التي تحظى بصيت عالمي والتي أعدها طهاة ماهرون من دول أميركا والسويد والمكسيك والصين.

والجدير بالذكر أن مدينة جيونجو تم اختيارها من قبل منظمة اليونيسكو بصفتها المدينة المبدعة في فن تذوق الطعام. وفي هذا السياق، تخطط بلدية جيونجو للاستفادة من هذا المهرجان والارتقاء بمكانة المدينة، لتتحول إلى مدينة ثقافية وسياحية عالمية. كما أقيم أيضا مهرجان ثقافة الطعام في مدينة أولسان الذي شكلت فعالياته فرصة مهمة لتذوق أنواع كثيرة من الأطعمة والأطباق الخاصة بالمنطقة بالإضافة إلى تجربة صنع الحلويات الشهية التي تتميز بها المنطقة.

وأما مدينة بوسان فقد نظمت المؤتمر الآسيوي للمشي لعام 2019 والذي يعتبر أكبر المهرجانات الآسيوية للمشي، حيث أقيمت فعالياته المتنوعة لتعريف الجمهور بجاذبية وميزات الكورنيشات البحرية الجميلة المترامية على طول شواطئ بوسان. واختتمت فعاليات المهرجان بنجاح كبير يوم الأحد بحضور نحو 7000 مشارك من محبي المشي، حيث شاركت في المهرجان 34 منظمة من 11 دولة في العالم .





ويُشار إلى أن المدينة تهدف من خلال تنظيم هذا المهرجان إلى استضافة المؤتمر العالمي للمشي لعام 2022. كما أقيمت في مدينة تشيلكوك(칠곡) فعاليات مهرجان نهر ناكدونغ كانغ(낙동강) لثقافة السلام العالمي التي اختتمت يوم الأحد بعد إقامتها على مدار 3 أيام، تمكن خلالها 350 ألف شخص من زيارة المهرجان. وفي مدينة يونغجو(영주) اُفتتحت فعاليات مهرجان بونغي(풍기) للجينسنغ يوم السبت الماضي لتستمر حتى يوم الأحد القادم، حيث سيتم بيع أنواع كثيرة من أطعمة الجينسنغ بأسعار منخفضة، تصل إلى نسبة 20 بالمائة، مقارنة بالأسعار التجارية العادية.

وكان اليوم الافتتاحي للمهرجان خاصة قد شهد ازدحاما كبيراً بسبب حضور ما لا يقل عن 5000 زائر، استغلوا فرصة هذا المهرجان لتذوق أنواع كثيرة من الأطعمة التي يتم إعدادها باستخدام الجينسنغ المتميز من انتاج منطقة بونغي، وهي منطقة تابعة لمدينة يونغجو والتي يتم بيعها بأسعار أقل ثمنا. وأما في العاصمة سيول، فقد أقيمت فعاليات مهرجان سيول آريرانغ لعام 2019 خلال 3 أيام، انطلاقا من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد في ميدان بوابة كوانغهوا مون (광화문)حيث توافد على المهرجان حوالي 2000 زائر من الكوريين والأجانب استمتعوا بالاستماع إلى أغنية آريرانغ المصحوبة بعزف على الأدوات الموسيقية التقليدية الكورية والرقصات والغناء الجماعي.





ويعتبر هذا المهرجان من أكبر المهرجانات التي تشرف بلدية سيول على تنظيمها لذلك يعد حضور مهرجان سيول آريرانغ ولو لمرة واحدة فرصة رائعة للزائر. وأخيراً أقيم مهرجان على غاية من الطرافة خلال يومي السبت والأحد الماضيين في سيول، ألا وهو مهرجان الشباب والقهوة الذي يعتبر أكبر مهرجان للقهوة في كوريا. واحتفل المهرجان خلال هذا العام بدورته الثالثة لكن الشيء المميز أنه اتخذ هذا العام حجما أضخم، خاصة مع توافد نحو 450 ألف زائر على حضور فعالياته خلال يومين فقط. وتقام فعالياته في منطقة جامسيل(잠실) القريبة من برج لوتي ورلد في سيول، حيث تمكن الزوار من فئات المراهقين والشباب والأزواج الشباب من حضور المهرجان برفقة أولادهم الصغار أو حيواناتهم الأليفة.

وشاركت في المهرجان 73 شركة متخصصة في إنتاج القهوة بما فيها ستاربوكس(스타벅스) وقهوة إديا(이디야커피) وإنجيلينس(엔제리너스) ونسبرسو (네스프레소)ودولتشي غوستو(돌체구스토) وغيرها من عمالقة صناعة القهوة وتم خلالها تقديم ما يزيد عن 50 ألف فنجان تجريبي من القهوة، أعدها 80 كشك ترويجي.