الفيلم الكوري الطفيلي يواصل حصد الجوائز العالمية





فاز فيلم "الطفيلي" بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي في شهر مايو الماضي. علاوة على ذلك، نال هذا الفيلم شرف الفوز مرة أخرى بجائزة الجمهور في مهرجان تورنتو(토론토) السينمائي الدولي في سبتمبر الماضي. يذكر أن الفيلم تلقى أيضا دعوة من مهرجان نيويورك السينمائي حيث حظي بشعبية كبيرة من قبل متابعي المهرجان لدرجة أنه تم بيع جميع التذاكرالخاصة بمشاهدة الفيلم، مما أنعش الآمال بفوز الفيلم "الطفيلي" بجائزة الأوسكار هذا العام. وكان قد بدأ عرض فيلم "الطفيلي" في دور السينما في نيويورك ولوس انجلوس في أمريكا حيث تم بيع كل تذاكر الفيلم في دور السينما في المركز المالي الدولي(IFC) في نيويورك، حيث يعتبر ذلك إنجازا كبيرا ورائعا بالنسبة لدائرة الأفلام الكورية.





وكانت بعض الأفلام الكورية المتميزة قد حظيت في السابق باهتمام كبير من قبل المتابعين وفي مقدمتها فيلم "السيدة" وفيلم "محطم الثلج" حيث تم ترويج فيلم "السيدة" على سبيل المثال، إلى 176 دولة وفيلم "محطم الثلج" الذي يعود لنفس مخرج فيلم "طفيلي" وهو المخرج "بونغ جون" الذي تم ترويجه إلى 167 دولة. أما فيلم "الطفيلي" فقد تم ترويجه إلى 192 دولة حتى الآن. وقيل إن "الطفيلي" قد حصل على 120 ألف دولار في أول يوم من عرضه في أمريكا وسط توقعات بأن يربح المزيد مع توسيع نطاق عرضه في دور السينما الأخرى. يُشار إلى أن هناك أمال كبيرة بأن يفوز فيلم "الطفيلي" بجائزة الأوسكار الـ92 المزمع انعقادها في شهر فبراير من العام القادم.