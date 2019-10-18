هونامغا / غمكانغ سان تاريونغ / يونغجو شيب كيونغ





يشير مقطع "بيونغ-تشانغ 병창" إلى مقطوعة غنائية يقوم فيها المطرب بالغناء والعزف في الوقت ذاته. وهناك ثلاثة أنواع من البيونغ-تشانغ التقليدي: الكاياغم بيونغ-تشانغ، والكومونغو بيونغ-تشانغ، وأخيرًا الهيغم بيونغ-تشانغ. ويعتبر الكاياغم بيونغ-تشانغ هو أقدم الأنواع الثلاثة وأكثرها انتشارًا. كما أنه قد اختير كملكية ثقافية غير ملموسة لكوريا، مثله في ذلك مثل البانسوري. ولا يعرف الكثير من الناس بوجود الهيغم بيونغ-تشانغ، وهذا لأنه ظهر مؤخرًا كلون فني تجريبي يمارسه خبراء الموسيقى التراثية الكورية. أما الكوموغو بيونغ-تشانغ فقد بدأها خبير الكومونغو شين كويه-دونغ 신쾌동، حيث تعلم غناء البانسوري على أيادي كبار فناني هذا اللون الغنائي البديع أمثال لي دونغ-بيك 이동백، وسونغ مان-غاب 송만갑 أثناء فترة الاستعمار الياباني. ثم أضاف مصاحبة عزف آلة الكومونغو لغنائه، مبتكرا بذلك لونا فنيا جديدا هو الكومونغو بيونغ-تشانغ. و

قد يتساءل هؤلاء الذين يعرفون منطقة هونام عن السبب الذي دفع الناس قديمًا إلى الإبحار من هامبيونغ 함평 إلى كوانغ-جوو. لكن في تلك الأيام البعيدة التي لم تكن المركبات والسيارات قد اخترعت فيها بعد، كانت أسرع وسيلة لنقل البضائع هي نقلها بالقوارب والمراكب عبر البحر أو النهر. وكان هناك طريق مائي معروف يستخدمونه كثيرًا لهذا الغرض على نهر يونغ-سان 영산강، يبدأ من كوانغ-جوو وحتى موكبو، ويتوقف في عدة محطات مثل ناجوو، وهام-بيونغ، وموو-أن 무안، ويونغ-أم. وقد أوقف استخدام هذا الطريق المائي في سبعينات القرن الماضي، ولهذا يجد الناس اليوم فكرة السفر إلى كوانغ-جو بحرًا فكرة غريبة. وتذكر أغنية هونام-غا رجلًا يسافر على متن سفينة صيد من جزيرة جيجو. وقديما، كانت جزيرة جيجو جزءًا من مقاطعة جولا، ولهذا شملتها أغنية هونامغا.

خلال حكم الملك جونغ-جو، عاشت تاجرة ثرية اسمها كيم مان-ضُك 김만덕 على في جزيرة جيجو. كانت من جواري الكيسنغ، لكنها انخرطت في أعمال التجارة والتوزيع بعد دخولها رسميا في طبقة العامة. وقد جنت أموالا طائلة من أعمالها. وعندما عانت الجزيرة من مجاعة بشعة، تبرعت مان-ضُك بثروتها لإطعام أهل الجزيرة الذين كانوا يتضورون جوعا، ولكي تخفف معاناة المحتاجين. وقد أعجب الملك جونغ-جو كثيرا بما فعلت وسألها عما تريده كمكافأة. قالت مان-ضُك أنها تريد أن تزور جبل غم كانغ، ﻷنه كان من الصعب على الناس -خصوصا النساء- زيارته في ذلك الوقت. فمنحها الملك رغبتها، وأمر الرسام الشهير كيم هونغ-دو بالذهاب أيضًا لرسم لوحات جميلة للجبل الرائع كي يستمتع الملك بمشاهدتها فيما بعد. ولا تزال لوحات كيم هونغ-دو التي رسمها للجبل تعرض في المتاحف حتى اليوم.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "هونامغا 호남가" أداء "شين كويه-دونغ 신쾌동".

- "غمكانغ سان تاريونغ 금강산타령" أو أغنية جبل غم كانغ غناء "لي تشوون-هيي 이춘희".

- أغنية "يونغجو شيب كيونغ 영주십경" أو عشرة مشاهد رائعة في يونغ-جوو، غناء "كيم جوو-أوك 김주옥" وآخرين.