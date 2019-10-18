سمر حسين: أعشق الكي بوب و KBS قربت المسافات بين العرب والكوريين

يستضيف برنامج "لقاء الجمعة" لهذا الأسبوع في لقاء خاص عبر الهاتف ضيفة استثنائية : هي الدكتورة في العلوم الزراعية والراصدة المصرية : سمر السيد حسين وهي واحدة من عشاق الكيب بوب والثقافة الكورية، كما أنها متابعة وفية للكي بي اس.

ضيفتنا العزيزة التي بدأ حبها لكوريا وللثقافة الكورية عام 2004 من خلال الدراما الكورية، أتاحت لها مسابقة نظمتها الكي بي اس عام 2010 فرصة زيارة كوريا حيث تمكنت من إجراء لقاء شيق مع فرقتها التي تعشقها "سوبر جنيور" .





ذكريات عن تلك الزيارة وتفاصيل أخرى تتابعونها في حلقة هذا الأسبوع من ركن "ضيف على الكي بي إس" في برنامج "لقاء الجمعة".



