الأكاديمية الوطنية الكورية للفنون تنظم معرضا فنيا في أبوظبي





افتتحت الأكاديمية الوطنية للفنون التابعة لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية يوم الثلاثاء الماضي معرضا خاصا بالفنون الكورية في قاعة العرض في المؤسسة الثقافية والفنية والتراثية الإماراتية بأبوظبي .

وحضر حفل الافتتاح رئيس الأكاديمية الوطنية الكورية للفنون "ناه دوك سونغ"، والسفير الكوري لدى الإمارات العربية المتحدة "كوان يونغ أوو"، ووزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية "نورة بنت محمد الكعبي"، وعدد آخر من الفنانين الكوريين والإماراتيين.

تأتي إقامة هذا المعرض الذي سيتواصل إلى غاية يوم التاسع من شهر نوفمبر القادم، ضمن فعاليات "أسبوع كوريا الثقافي" الذي تنظمه السفارة الكورية لدى الإمارات العربية المتحدة كل عام.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تقوم فيها الأكاديمية الوطنية الكورية للفنون بإقامة معرض للفنون الكورية خارج البلاد، بعد المعرضين اللذين أقيما في المركز الثقافي الكوري في بكين بالصين عام 2017، والمركز الثقافي الكوري في أوساكا باليابان في العام الماضي.

ويتم في معرض أبوظبي عرض 19 عملا من الفن التشكيلي وفن النحت والخط للفنانين الكوريين الأعضاء في الأكاديمية.

وعلى هامش فعاليات المعرض، سيقوم الفنانون الأعضاء في الأكاديمية الوطنية للفنون بتقديم عروض للرقصات والموسقى التقليدية الكورية ضمن الجهود الرامية إلى تعريف الجمهور الإماراتي بالثقافة والفنون الكورية.

وقال رئيس الأكاديمية الكورية "ناه دوك سونغ" إن هذا المعرض تم تنظيمه بالتعاون مع المركز الثقافي الكوري في أبوظبي وبدعم من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات العربية المتحدة، معربا عن أمله في أن يكون المعرض نقطة انطلاقة جديدة لتوسيع آفاق التبادل بين سيول وأبوظبي في المجالات الفنية والثقافية.