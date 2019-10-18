تم إصدار الجزء الثاني من سلسلة كتاب تعلم اللغة الكورية للعرب بتأليف من الدكتورة "كوان هيون سوك" الأستاذة بجامعة "كيونغ هي" الكورية، يوم العشرين من شهر سبتمبر الماضي.

وكان الجزء الأول من هذا الكتاب قد تم إصداره في شهر مايو من العام الماضيكمادة تعليمية ابتدائية، تتيح للدارسين العرب تعلم اللغة الكورية بطريقة سهلة.

ويتكون الجزء الثاني من الكتاب من 12 درسا حسب أنواع المحتويات، بما فيها تقديم النفس، والأماكن، والحياة اليومية، والأيام والأوقات، والأطعمة، والحالات الجوية،ومواسم السنة، والمواصلات، والسياحة وغيرها من المحتويات الممتعة.

وفي نهاية كل درس يوجد شرح باللغتين الكورية والعربية حول كوريا والثقافة الكورية، مما يساعد دارسي اللغة الكورية على تنمية معرفتهم بكوريا وبثقافتها وبشعبها.

ووضع هذا الكتاب معيارا جديدا لتعلم اللغة الكورية، وهو ما يمكّن العرب من تعلم اللغة الكورية عن طريق الدراسة الذاتية، ويسهل عليهم متابعة المحتويات، بسبب الهيكل المنطقي للكتاب.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتورة "كوان" تتمتع بخبرات طويلة في تعليم اللغة الكورية بالدول الأجنبية، حيث عملت مدرسة في قسم اللغة الكورية في الجامعة الأردنية وجامعة تشيانغ ماي التايلاندية.

كما قامت الدكتورة "كوان" أيضا بتطوير مناهج دراسية مفيدة لدارسي اللغة الكورية الناطقين باللغة العربية، وإعداد عدد من الرسائل البحثية الخاصة بتعليم اللغة الكورية لغير الناطقين بها، وتأليف أنواع مختلفة من الكتب الخاصة بتعليم اللغة الكورية.

ويشار إلى أن زميلتنا السابقة في القسم العربي "منار فاروق" شاركت في نشر الجزئين الأول والثاني من سلسلة كتاب تعليم اللغة الكورية للعرب من خلال ترجمة محتوياتهما إلى اللغة العربية.

ودرست الزميلة "منار" اللغة الكورية في قسم اللغة الكورية في الجامعة الأردنية وواصلت دراستها في جامعة "كيونغ هي" الكورية. وتعمل حاليا مدرسة اللغة العربية في الأكاديمية العسكرية الكورية.

وتوقعت "منار" صدور الجزء الثالث من هذا الكتاب قريبا، أي من المحتمل بعد شهرين إن شاء الله، مشيرة إلى أنها تشارك حاليا في إعداده.





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