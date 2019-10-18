فرقة بي تي إس يقيم حفلها في الرياض

االمصدر : شركة بيغ هيت الترفيهية

جذبت فرقة "بي تي إس" الشبابية الكورية أنظار عشاق فن "الكيبوب" حول العالم في حفلها الذي أقيم مساء يوم الحادي عشر من أكتوبر الجاري ضمن حفلات موسم الرياض في استاد الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية، وشهد الحفل حضوراً جماهيريا كبيراً.

وكان ملفتاً الأداء التفاعلي المميز بين أعضاء نادي معجبي الفرقة المعروفين باسم "الآرمي" وأعضاء الفرقة الموجودين على المسرح الذين خاطبوا معجبيهم ببعض الكلمات العربية التي تدربوا عليها مثل"أحبكم" و"هلا والله" وكذلك "ممتاز" و"غنوا معنا".

وقال قائد الفرقة "آر إم" لمعجبي الفرقة :"عندما نعود إلى كوريا ونرى القمر جميلاً، سوف نتذكر الآرمي. لذلك إذا رأيتم القمر في السعودية رجاء تذكرونا وتذكروا هذه الليلة".

وتعد فرقة "بي تي إس" ثاني فرقة كورية للكيبوب تقوم بأدائها في السعودية بعد فرقة "سوبر جونير" التي أقامت حفلها في شهر يوليو الماضي في جدة.