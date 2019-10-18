فوز فيلم عراقي بجائزة أفضل فيلم في مهرجان بوسان السينمائي الدولي

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اختتمت يوم السبت الماضي الدورة الرابعة والعشرون لفعاليات مهرجان بوسان السينمائي الدولي بعد 10 أيام من انعقادها في مدينة بوسان ثاني أكبر المدن في كوريا الجنوبية.

وقد تم في مهرجان هذا العام عرض 303 أفلام من 85 دولة على أكثر من 40 شاشة في 6 صالات، بما فيها الفيلم الافتتاحي الكازاخستاني "لصوص الخيول، طرق الوقت".

وفاز فيلم "شارع حيفا" للمخرج العراقي "مهند حيال" بجائزة أفضل فيلم في المسابقة الرسمية ضمن هذا المهرجان، وذلك بعد أن حصل هذا الفيلم على الجائزتين في ورشتي "شبكة" و"تكميل" في مهرجان قرطاج السينمائي الذي أقيم في تونس في العام الماضي.

وتدور قصة فيلم "شارع حيفا" حول الأحداث الدموية والحرب الأهلية التي شهدتها العراق عام 2006، من خلال شخصية قناص يتربص بالمارة من أعلى عمارة في شارع حيفا.

وكان مخرج الفيلم "مهند حيال" قد اعتبر في وقت سابق، أن مهرجان "بوسان" من أهم المهرجانات في قارة آسيا، ومن أكبر أسواق السينما في العالم، ووجه الشكر لكل من ساندوه لكي يرى هذا الفيلم النور.

وقبل ساعات من حفل إعلان الجوائز، صرح المخرج الإيراني الكبير "محسن مخملباف" للصحفيين الكوريين بأن "شارع حيفا" هو فيلم عراقي نادر ومختلف وشجاع مصنوع بطريقة ذكية.

وأضاف أنه كان داخل شارع حيفا في بغداد عام 2006 ، مشيرا إلى أن الموت كان يحيط به من كل مكان، وقال إن فيلم "شارع حيفا" هو واحد من الأفلام المهمة التي ينصح بمشاهدته.

وولد المخرج "مهند حيال" في الناصرية عام 1985، وعاش في هذه المدينة الصاخبة بانفعالاتها وصراعاتها، ودرس السينما في أكاديمية الفنون الجميلة في جامعة بغداد التي تخرج فيها عام 2010.