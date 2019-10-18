السعودية تصدر التمور للمرة الأولى لكوريا الجنوبية

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سوف يتمكن الكوريون من تذوق نكهات التمور العربية في كوريا قريبا، حيث وقع مجلس الغرف السعودية بالرياض اتفاقية بين إحدى الشركات السعودية المتخصصة في التمور مع شركة كورية لتصدير التمور إلى كوريا الجنوبية، لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وطبقا لبيان صادر عن المجلس، تأتي هذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية لتصدير التمور لكوريا الجنوبية في إطار أهداف الرؤية السعودية الكورية 2030 .

كما تأتي الاتفاقية تأكيدا لمذكرة التعاون والشراكة الإستراتيجية التي وقعتها السعودية مع كوريا الجنوبية، وسعيا إلى تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة بين البلدين.

والجدير بالذكرأن هذه المذكرة قد تم توقيعها بين وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية ووزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.

كما تم تشكيل لجنة لرؤية 2030 المشتركة بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية، تتكون من ممثلي الجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة من البلدين في شهر أكتوبر من عام 2017، حيث يجتمعون سنويا لمتابعة مستوى تحقيق المشاريع والمبادرات المتفق عليها.