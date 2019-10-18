استقالة وزير العدل تشو كوك من منصبه

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استقال وزير العدل "تشو كوك" من منصبه يوم الاثنين الماضي بعد ساعات من كشفه عن مشروع القانون المعدل الخاص بإصلاح النيابة العامة.

وذهب المراقبون السياسيون في تحليلهم لهذه الاستقالة إلى أن تداعيات فضيحة الفساد التي تورطت فيها أسرته ، أدت إلى تراجع حاد في معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" والحزب الديمقراطي الحاكم ، وهو ما دفع الوزير "تشو" لاتخاذ قرار الاستقالة.

وقد أعلن وزير العدل "تشو" استقالته في بيان أصدره في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الماضي، وقبلها الرئيس "مون" ، حيث قال الوزير المستقيل إن إصلاح النيابة العامة كان مهمة وهدفا طالما سعى إلى تحقيقها على مدار حياته.

وقدم الوزير السابق "تشو" اعتذاره للشعب الكوري خاصة الشباب الذين شعروا بخيبة الأمل من الفضيحة التي تورطت فيها أسرته، لكنه أضاف أنه بذل كل مساعيه لتحقيق إصلاح النيابة العامة.

وأكد أنه اتخذ قرارا بالاستقالة كي لا تكون فضيحة أسرته عبئا على عاتق الرئيس والحكومة، ووصف دوره بمشعل النار لإصلاح النيابة العامة، قائلا إن هذا الدور وصل إلى نهايته.

وبهذه الخطوة، تنحى الوزير السابق "تشو" بعد 66 يوما من قيام الرئيس "مون" بترشيحه لمنصب وزير العدل يوم التاسع من أغسطس، وبعد مرور 35 يوما من توليه منصب الوزير في التاسع من سبتمبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزير "تشو" كان في قلب الجدل حتى قبل تنصيبه بسبب الفضائح المزعومة التي حامت حول أسرته، بما فيها التحاق أولاده بالجامعات باستخدام وسائل غير شرعية، والاستثمار غير القانوني في صندوق الأسهم الخاصة وغيرها من الشكوك.

وكانت النيابة العامة قد بدأت إجراء تحقيقات مع أسرة "تشو" حتى قبل قيام الرئيس "مون" بتعيينه، رغم الجدل الشديد المثار حوله، والمعارضة الحزبية على تعيينه، والرأي العام المضاد له. واستمرت النيابة في إجراء تحقيقاتها لدرجة قيامها بمداهمة منزل الوزير السابق "تشو"، مما جعل احتمال خضوع الوزير نفسه لتحقيقات النيابة أمرا واردا.

وبعد هذا التعيين، بدأت الدوائر السياسية في البلاد تقع في ما يسمى بثقب "تشو كوك" الأسود، مما تسبب في تنظيم مظاهرات حاشدة في الشوارع من قبل مؤيدي الوزير "تشو" الذين طالبوا بحمايته وبإصلاح النيابة العامة، وكذلك من قبل معارضيه المطالبين بإقالته من منصبه، وباستقالة الرئيس "مون جيه إين".

وباستقالة الوزير "تشو" ، يبدو ظاهريا أن قضيته قد وصلت إلى نهايتها، ولكن في حقيقة الأمر، هناك مؤشرات تفيد بدخول القضية مرحلة جديدة تنذر بمواجهة بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية بشأن قضية إصلاح النيابة العامة.