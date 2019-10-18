تزايد عدد حالات الإصابة بمرض سرطان الثدي في كوريا

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وفقا لجمعية سرطان الثدي الكورية، وعلى عكس ما يحدث في الغرب، فإن نسبة النساء الشابات المصابات بهذا المرض قبل انقطاع الطمث في كوريا تعد عالية، حيث تصل النسبة إلى 46.5 ٪. وهي نسبة تساوي نصف مجموع مرضى سرطان الثدي تقريبا. والمعلوم أنه في الغرب، تبلغ نسبة النساء المصابات بهذا المرض قبل انقطاع الطمث ما بين 15 و20 ٪، في مقابل تزايد احتمال إصابة النساء الشابات بسرطان الثدي في كوريا. لذلك يتساءل البعض عن سبب الإصابة بهذا المرض لدى النساء الشابات قبل انقطاع الطمث.

يقول الخبراء إن سبب الزيادة في نسبة الإصابة بسرطان الثدي لدى الشابات مرتبط بتغيرات نمط حياة المرأة. فمع ارتفاع عدد النساء العاملات مؤخراً، تأخر سن الزواج وانخفض معدل المواليد الجدد مما تسبب في تجنب الرضاعة الطبيعية، وهو ما يؤدي إلى حدوث خلل في هرمونات الأنوثة وبالتالي زيادة عدد حالات الإصابة بسرطان الثدي. حيث أنه أثناء فترتي الحمل والرضاعة الطبيعية، لا تفرز المرأة الهرمونات الأنثوية بشكل كبير لذلك كلما طالت هذه المدة، قل احتمال تطور هذا المرض.

ومن المعروف أن اتباع النظام الغذائي الغربي غير الصحي يؤدي إلى زيادة البدانة نتيجة لاستهلاك أطعمة غنية بالدهون مثل الوجبات السريعة، كما أن الزيادة في التعرض للمواد المسببة للسرطان الناجمة عن التلوث البيئي هي أيضا من بين العوامل التي تقف وراء الإصابة بالمرض. لذلك يظل السؤال قائما وهو كيف يمكن أن نتجنب الإصابة بهذا المرض، أولا، من المهم الكشف المبكر عن سرطان الثدي، فهناك العديد من الحالات التي لا تظهر فيها أعراض الإصابة بالمرض في المرحلة المبكرة. لذلك من المهم جدًا لأي سيدة أن تقوم بفحص دقيق لصدرها كل شهر، لملاحظة أي تغيرات أو أي وجود لكتل غريبة أو أورام. وثانيا، يجب تجنب زيادة الوزن حيث أن الوزن الزائد والسمنة المفرطة تزيد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي.

ومن المعروف جيدا أن النشاط البدني عادة ما يجعل المرأة تتمتع بجسم وعقل صحيين، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي. وثالثا، يجب تجنّب تناول الأدوية التي تؤدّي إلى ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين في الجسم مثل أدوية منع الحمل وغيرها. وفي حالة ملاحظة أي تغيّر في شكل الثدي أو منطقة تحت الإبطين، يُفضل استشارة طبيب متخصص فوراً، حيث يساهم الكشف المبكر عن سرطان الثدي في زيادة أمل الشفاء بنسبة تصل إلى 90%.