إقبال كبير علي تعلم اللغة الكورية بفضل الدراما الكورية و K-POP

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من الملاحظ خلال هذه الأيام، وجود العديد من الأجانب الذين يقبلون بشكل لافت على تعلم اللغة الكورية بفضل الشعبية التي تحظى بها الدراما الكورية و K-POP. فهناك الكثير من الأصدقاء الأجانب الذين يقولون إنهم تعلموا اللغة الكورية بفضل فرقة “BTS”الكورية، ويوجد حاليًا أكثر من 1300 معهد لللغة الكورية في جميع أنحاء العالم. ومع تزايد الاهتمام العالمي بالموجة الكورية أي موجة "هاليو"، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه. فخلال السنوات الماضية، تنامى الاهتمام العالمي بتعلم اللغة الكورية، ونظرا لأن معرفة اللغة هي المدخل الرئيسي لفهم أي ثقافة، فإن من بين وسائل التعرف بشكل جيد على الثقافة الكورية هي تعلم لغتها.

ويمكن لأي شخص يريد أن يتعلم الكورية الالتحاق بأحد معاهد اللغة والثقافة في كوريا، كما تُوجد العديد من الجامعات والمعاهد اللغوية التي تقدّم سلسلة دورات دراسية في اللغة والثقافة الكوريتين، فضلا عن فروع معاهد الملك سيجونج المنتشرة في مختلف دول العالم. ومن أمثلة ذلك دولة تايلاند، حيث لا زالت موجة اللغة الكورية تجذب الكثير من الاهتمام منذ الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها الرئيس الكوري مون جيه إن لهذا البلد. والمعلوم أن موجة "تعلم اللغة الكورية"، التي نشأت عن الموجة الكورية مثل الدراما الكورية و K-POP، لا تعد مجرد اتجاه، ولكنها جعلت من اللغة الكورية لغة أجنبية بارزة في تايلاند. حيث تم اختيار اللغة الكورية باعتبارها اللغة الأجنبية الثانية في امتحان القبول بالجامعة التايلاندية في عام 2016.





والجدير بالذكر أن اللغة الكورية تعمل على توسيع نفوذها الثقافي من خلال تبنيها كلغة أجنبية ثانية في امتحان القبول بالجامعة التايلاندية عام 2016. وتعد تايلاند خامس دولة تعتمد اللغة الكورية كموضوع لامتحانات الالتحاق بالجامعات بعد الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا واليابان، وهي الأولى بين دول آسيان. ومن المعروف أيضا أن تايلاند هي الدولة التي تضم أكبر عدد من الطلاب الذين يدرسون اللغة الكورية في جميع أنحاء العالم. ويعود السبب في ذلك إلى أن المزيد من التايلانديين الذين يتحدثون اللغة الكورية بطلاقة، قد نجحوا كفرق غنائية شبابية مشهورة في كوريا.

ومن بين هؤلاء "ليزا" العضوة التايلاندية لفرقة بلاك بينك (BLACKPINK) و"نيكون" لفرقة 2pm، والعضو التايلاندي "Bam Bam" التابع لفرقة GOT7. ففي تايلاند، يدرُس حاليا الكثير من المراهقين اللغة الكورية وهم يحلمون بأن يصبحوا يوما ما نجوما في عالم موسيقى الكيبوب.





في الواقع، تنتشر شعبية اللغة الكورية بشكل لافت ومثير في بلدان متعددة، من بينها الولايات المتحدة وكندا وتايلاند وماليزيا، بهدف اكتشاف معنى الكلمات التي تحتويها الأغاني الكورية الناجحة مثل " Gangnam Style" أو "Boy With Luv". وعلى الرغم من أن الشركات الكورية العالمية مثل Samsung و LG ساهمت في تعزيز قيمة العلامات التجارية الوطنية، إلا أن ولادة نجم عالمي في مجال الرياضة، أو الفن، أو الموسيقى يخلق قيمة لا يمكن تصورها وتقديرها. أما بالنسبة لنادي المعجبين BTS " أرمي" فيشتهر بدراسة اللغة الكورية والهانغول للمساعدة على فهم عالم موسيقى BTS بشكل أفضل. وهذا يدل على أن محبي K-pop في جميع أنحاء العالم لا يتوقف عشقهم عند محتوى الأغنية الكورية، بل يتجاوزه إلى تعلم الثقافة واللغة الكوريتين.