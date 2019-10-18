تواصل حملة مقاطعة المنتجات اليابانية في كوريا واتساع رقعتها

ⓒ KBS

مر 100 يوم منذ بدء حملة مقاطعة المنتجات اليابانية الناجمة عن النزاع بين كوريا الجنوبية واليابان. وتعالت أصوات تقول إن حملة المقاطعة أصبحت من العادات اليومية للمستهلكين الكوريين خلال ال100 يوما الماضية، حيث تجنب المستهلكون الكوريون شراء المنتجات اليابانية عن وعي منهم بضرورة مقاطعة تلك المنتجات، لكن أصبحت مقاطعة المنتجات اليابانية الآن سلوكا عاديا يقوم به الكوريون دون وعي خاص. ويبدو أن ثقافة "التشجيع" و"المشاركة"عبر مواقع الإنترنت، مثل SNS، ساعدت في مواصلة حملة المقاطعة وانتشارها.





وتجدر الإشارة إلى أن حملة المقاطعة أثرت بشكل مباشر على صناعة الطيران اليابانية وعلى قطاع السيارات المستوردة وغيرها. فقد تزايد عدد المسافرين الكوريين الذين قاموا بإلغاء رحلاتهم إلى اليابان واستبدلوها بوجهات أخرى نحو دول قريبة. ووفقا لإحصاءات صادرة عن المؤسسة الكورية لمطار إنتشون الدولي، انخفضت نسبة السفر إلى اليابان خلال شهر أغسطس بنسبة 24.9 ٪ مقارنة بشهر يوليو وبنسبة 26.6 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما شهد عدد المغادرين إلى وجهات كالصين وفيتنام وروسيا وتايوان وماكاو وسايبان زيادة كبيرة. وينطبق الشيء نفسه على صناعة السيارات. فوفقًا لجمعية استيراد السيارات الكورية، بلغت مبيعات سبتمبر لخمس من أنواع السيارات اليابانية الرئيسية، بما في ذلك تويوتا وليكسس وهوندا ونيسان وإنفينيتي، 1103 وحدة فقط، لتسجل انخفاضا نسبته 59.8 بالمقارنة مع العام الماضي و72.1 بالمائة، مقارنة مع شهر يونيو، الذي بدأت فيه حملة المقاطعة بشكل جدي.

كما تعرضت مبيعات البيرة اليابانية لضربة عنيفة، حيث كان هذا المنتوج يحتل المرتبة الأولى في سوق البيرة المستوردة المحلية منذ عام 2009، وفق إحصاءات دائرة الجمارك الكورية. لكنه تراجع إلى المركز الثالث في يوليو، ثم إلى المركز الثالث عشر في أغسطس، بعد شهر، لتشهد واردات البيرة اليابانية تراجعا قياسيا وصل إلى نسبة 97 ٪ مقارنة بشهر أغسطس الماضي، ولقد كان أمرا متوقعا أن تتأثر صناعة البيرة اليابانية بشدة بحملة المقاطعة.





يشُار إلى أن الأهم من حملة المقاطعة نفسها هو وعي الشعب الكوري بالتاريخ المشوه الذي وقع تحريفه، مما أعطى زخما لهذه الحملة. في الماضي، قادت بعض الجماعات المدنية حملات المقاطعة، ولكن هذه المرة، شكلت مشاركة المتطوعين من المواطنين العنصر الجديد والفارق الأكبر بالمقارنة مع الحملات السابقة التي جرت في الماضي. وكنتيجة لحملة مقاطعة المنتجات اليابانية زاد اهتمام الكثير من الشباب الكوريين بالتاريخ عن طريق البحث المباشر والمشاركة النشيطة عبر مواقع الاتصال الحديثة، للاطلاع على حقيقة مسألة التعبئة القسرية، وقضية ضحايا الاسترقاق الجنسي التي حدثت خلال حقبة الاحتلال الياباني. ويبدو أن اليابان لا ترغب في الوقت الحالي في سحب قيودها التصديرية على كوريا مما يصعب معه التخلي عن مشاعرها العدوانية في الوقت الرهن. إلا أن الأمل لا يزال كبيرا في أن يتم حل الخلاف القائم في أسرع وقت ممكن، من خلال المشاورات الهادئة والحكيمة بين الحكومتين.