بلدية سيول تُنظم مهرجانا للاحتفال بالذكرى المئوية للأفلام الكورية





احتفالا بالذكرى المئوية ليوم الفيلم الذي سيصادف السابع والعشرين من هذا الشهر، سوف تنظم بلدية سيول مهرجان الذكرى المئوية للأفلام الكورية. وفي هذا السياق كشفت لجنة تنظيم حدث الذكرى المئوية للأفلام الكورية مؤخرا عن عزمها إقامة فعالية علمية دولية ومهرجان ثقافي للأفلام، علاوة على عرض موسيقي بدءا من الثالث والعشرين من هذا الشهر وعلى مدار خمسة أيام.

وبداية من يوم الثالث والعشرين وإلى يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر ستقام ندوة علمية دولية تتناول موضوعا بعنوان " بحثا عن التأمل في الأفلام الكورية الدولية" في مركز" أل دبليو LW" للمؤتمرات في منطقة جونغ كو "중구" بسيول. كما سيقام مهرجان تشاركي في ساحة "كوانغ هوا مون" خلال يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من نفس الشهر. فضلا عن تنظيم مختلف الفعاليات بما فيها استعادة ميادين التصوير الخاصة ببعض مشاهد الأفلام المشهورة.





ويمكن التقدم بطلب للمشاركة في المهرجان بواسطة موقع التواصل الاجتماعي الرسمي للجنة تنظيم المهرجان. كما سيقام أيضا معرض خاص لمائة عام من الأفلام الكورية، يتم خلاله استعراض عدد من الملصقات السينمائية، حسب التصنيفات الزمنية. وفي السابع والعشرين من هذا الشهر الذي يوافق آخر أيام المهرجان سيقام عرض موسيقي يستمر مائة وأربعين دقيقة، بدءا من الساعة السادسة والنصف مساء، ومن المقرر أن يحضره عدد من رواد السينما.