تزايد نسبة استخدام الهواتف الذكية لدى الطلاب الكوريين

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تبين أن أكثر الفئات العمرية امتلاكا للهواتف الذكية في صفوف الفتيان والفتيات هي فئة طلاب المدارس الإعدداية. جاء ذلك في تقرير أعدته " كيم يون هو 김윤화 " الباحثة في المعهد الكوري لبحث سياسة المعلومات والاتصالات بعنوان تحليل سلوك امتلاك واستخدام الهواتف المحمولة للأطفال والفتيان والفتيات. طبقا لهذا التقرير بلغ عدد طلاب المدارس الإعدادية الذين يملكون هواتف ذكية نسبة ستة وتسعين بالمائة في العام الماضي.

وبلغت نسبة طلاب المدارس الثانوية خمسة وتسعين بالمائة، لتتجاوز بكثير معدل جميع الفئات العمرية البالغ سبعة وثمانين بالمائة. كما بلغت نسبة امتلاك التلاميذ للهواتف الذكية في الصفين الرابع والسادس واحدا وثمانين بالمائة بينما بلغت نسبة التلاميذ في الصفين الأول والثالث ثمان وثلاثين بالمائة. وبالنسبة لمعدل استخدام الهواتف الذكية من حيث التوقيت، بلغ معدل الاستخدام لدى الطلاب الإعداديين ساعتين وأربعا وعشرين دقيقة يوميا ليسجلوا التوقيت الأطول ثم تلت هذه الفئة الطلاب الثانويون بتوقيت ساعتين وربع يوميا.





وبلغ معدل الزمن الذي يقضيه الطلاب الابتدائيون في الصفين الأول والثالث في استخدام الهواتف الذكية خمسا وأربعين دقيقة يوميا فيما زاد معدل وقت الاستخدام لدى الطلاب الابتدائيين في الصفين الرابع والسادس بشكل كبير ليصل إلى ساعة وخمس وأربعين دقيقة. وبالنسبة لاستخدام الرسال النصية بما فيها كاكاوتوك، بلغت نسبة الطلاب الثانويين المستعملين لهذه الخدمة تسعا وتسعين بالمائة بينما بلغت نسبة الطلاب الإعداديين خمسة وتسعين بالمائة. وبلغت نسبة الطلاب الابتدائيين في الصفين الرابع والسادس المستخدمين لها تسعا وثمانين بالمائة بينما بلغت نسبة الطلاب الابتدائيين في الصفين الأول والثالث سبعا وسبعين بالمائة.