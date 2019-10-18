© AIPLUS

أقيم في الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر معرض كوريا للإلكترونيات لعام 2019، في مجمع "كويكس" في جنوب سيول. وبمناسبة الذكرى الستين على إنشاء قطاع الإلكترونيات في كوريا، شارك في هذا الحدث 750 شركة من كوريا وخارجها لعرض المنتجات والتقنيات المتوقعة ضمن الثورة الصناعية الرابعة، كما تم تكريم 16 منتجًا ممتازا ومنحها "جائزة الابتكار لعام 2019". ومن بين الشركات التي تألقت في معرض هذا العام شركةٌ اسمها "إي أي بلاس AIPLUS".





"كوان أوه يونغ" مؤسسها المشارك ورئيسها التنفيذي:

يمكن وصف منتجنا للزراعة المنزلية "بلانت بوكس PLANTBOX، بأنه "حديقة على شكل جهاز إلكتروني منزلي". فأولئك الذين حاولوا ولو مرة واحدة زرع بعض النباتات في المنزل سوف يفهمون بالتأكيد مدى صعوبة هذه المهمة، حيث إنه من الضروري معرفة طبيعة الخضروات والعناية بها باستمرار. ولذلك فإن العديد منهم يتخلى عن هذا العمل الشاق. وقد تساءلنا عن كيفية التوصل إلى أداة مريحة وأنيقة لتخفيف تلك المتاعب، وبالتالي طورنا جهازًا ذكيًا للزراعة المنزلية وعرضناه في معرض الإلكترونيات الكورية لهذا العام.





"بلانت بوكس" هو جهاز ذكي لزراعة الخضروات في الأماكن المغلقة، وقد تم اختياره كأفضل تصميم في معرض الإلكترونيات لعام 2019. بمجرد قيام المستخدم بوضع بذور النباتات، تقوم الآلة تلقائيًا بتعيين المستوى الأمثل للضوء ودرجة الحرارة والرطوبة والتغذية لتلك النباتات، بحيث يمكن للمستخدمين زراعة الخضروات بسهولة. "بلانت بوكس" يشبه ثلاجة صغيرة، على عكس الصناديق التقليدية لزراعة الخضروات التي تشغل عادة مساحة كبيرة في شرفات الشقق. ومنتجة هذا الجهاز هي شركة "إي أي بلاس"، وهي شركة ناشئة تأسست العام الماضي، وقد انطلقت من برنامج رعاية المشروعات داخل شركة "سام سونغ" للإلكترونيات.





الرئيس"كوان أوه يونغ":

التحقتُ بشركة "سام سونغ" للإلكترونيات في عام 2004 حيث عملت في قسم الأعمال اللاسلكية لتطوير الهواتف المحمولة، بينما عمل زميلي "تشيه سون موك" المؤسس المشارك لـ"إي أي بلاس" أيضًا في شركة سام سونغ للإلكترونيات منذ عام 2006، لكن وظيفته كانت مرتبطة بالإلكترونيات المنزلية. لقد اعتقدنا أن تجربتي في "إنترنت الأشياء" وخبرته في الأجهزة المنزلية يمكن دمجها لإنشاء شيء جديد. وبدأت الفكرة في التبلور عندما ذهب "تشيه" مع أولاده إلى مزرعة في عطلة نهاية الأسبوع، حيث اكتشفوا أن عملية الزراعة عملية شاقة، فقد كان عليهم العمل بجد واصطياد الحشرات تحت أشعة الشمس الحارقة. وبالتالي تساءل عن كيفية زراعة الخضروات بطريقة أسهل. وبعد أن سمعت عن قصته، تحدثت مع أبي وأمي اللذيْن اعتادا على زراعة الخضروات في حديقة فوق سطح البيت. وهكذا، قررنا استخدام التكنولوجيا في عملية الزراعة المنزلية.





بدأت فكرة تطوير جهاز جديد للزراعة المنزلية بعد تجربة السيد "تشيه" المتعبة في مزرعة حقيقية، حيث يزور الكثير من الكوريين مزارع في نهاية الأسبوع للتنزه وللتجربة، كما أنهم يزرعون بأنفسهم بعض الخضروات في بيوتهم لتناول خضروات طازجة، لكن معظمهم يتوقف بعد مرور بعض الوقت لأنه من الصعب للغاية بالنسبة لهؤلاء المزارعين المدنيين الاستمرار في العناية بالمزروعات. ولحل مشاكل الزراعة المنزلية بشكل فعال، استخدم "كوان" و"تشيه" خبراتهما الخاصة في إنترنت الأشياء والإلكترونيات المنزلية، وطوراً منتجًا جديدًا.





© AIPLUS

الرئيس"كوان أوه يونغ":

بالإضافة إلى ضبط درجة الحرارة والرطوبة، يستخدم "بلانت بوكس" إضاءة الصمام الثنائي المشع للضوء، "إل إي دي"، لضمان أطوال موجية أفضل للضوء من أجل عملية التمثيل الضوئي. فالخضراوات الورقية تحتاج، تماما مثل البشر، للنوم عندما تغرب الشمس. ولذلك يوفر الجهاز بيئة داخلية مشابهة للطبيعة بقدر الإمكان، كما يقوم تلقائيًا بتحديد أنواع الخضروات وأفضل بيئة يمكن توفيرها لها. وترتبط البيئة الداخلية بتطبيق يوجد في الهاتف الذكي للمستخدم باستعمال تقنيات إنترنت الأشياء، حيث يصدر الجهاز صوت تنبيه من خلال ذلك التطبيق لتذكيرهم بريّ الخضراوات أو القيام ببعض الرعاية اللازمة. وهذا كل ما على المستخدمين فعله، بينما سيقوم "بلانت بوكس" بكل شيء آخر.





"بلانت بوكس" عبارة عن جهاز يمزج بين تقنيات الزراعة وتكنولوجيا إنترنت الأشياء. فبمجرد وضع البذور، يقوم الجهاز بضبط بيئة الزراعة، بما في ذلك عملية دوران الهواء، بطريقة تتناسب مع أنواع النباتات. ويمكن للمستخدمين معرفة كيفية نمو الخضروات من خلال تطبيق يوجد في هواتفهم الذكية. ولذلك، يمكن لأي شخص أن يقوم بزراعة بعض الخضروات في المنزل بسهولة ودون أي معرفة خاصة أو تجارب سابقة في هذا المجال.





الرئيس"كوان أوه يونغ":

يتكون الجزء الداخلي من الجهاز من ثلاث غرف. الجزء السفلي هو للري واستبدال المواد والتحقق من الظروف العامة. أما الجزءان الآخران في القسم العلوي فهما المكان الذي تنمو فيه النباتات. وعندما يتم وضع كبسولات البذور يتم خلط المواد الغذائية تلقائيًا، وبالتالي تمتص النباتات تلك العناصر الغذائية وتستمر في النمو. بالطبع، يضمن الجهاز مستويات مناسبة من درجات الحرارة والرطوبة والإضاءة، كما يمكن فتح بابه وإغلاقه، تمامًا مثل الثلاجة، لكنه يكون مغلقا بإحكام لمنع الخضروات من الملوثات الخارجية. ولذلك، يمكن أن تنمو الخضراوات الطازجة بغض النظر عن الموسم أو الطقس.





بعض الشركات أنتجت أدوات للزراعة المنزلية من قبل، لكن استجابة السوق لم تكن جيدة جدًا لأن استخدامها كان صعبا أو لأنها كانت غير فعالة. أما شركة "إي أي بلاس" التي بدأت متأخرة، فقد اتبعت طريقة مختلفة في تصميم الجهاز وفي استعمال تقنيات إنترنت الأشياء. ولذلك يتيح "بلانت بوكس" للناس الاستمتاع بخضروات شهية وفي حالة طازجة دون استخدام أي مبيدات حشرية. وتبلغ المساحة التي يشغلها الجهاز 20 سنتيمترا مربعا فقط، لكنه ينتج نفس كمية الخضار المزروعة في حديقة مساحتها 3.3 متر مربع، ويقوم بزراعة بعض الخضروات بالكامل خلال 25 يومًا. وقد تقدمت الشركة بطلب للحصول على ثماني براءات اختراع عن هذا المنتج.





الرئيس"كوان أوه يونغ":

في الوقت الحالي، تشكل الثلاجات ومكيفات الهواء وأجهزة التلفزيون والغسالات محورًا رئيسيًا في سوق الأجهزة المنزلية، كما أصبحت أجهزة تنقية الهواء وأنظمة العناية بالملابس وكراسي تدليك الجسم، ذات شعبية كبيرة هذه الأيام. وعند إصدار منتج جديد، يتوقع مراقبو السوق عمومًا أن يتوسع السوق وبالتالي يتم تنشيط الاقتصاد. ولكن ما نريده حقًا هو أن يساعد "بلانت بوكس" الناس على تغيير نمط حياتهم بطريقة صحية. سيدرك مستخدمو هذا الجهاز أن الخضروات يمكن أن تكون طازجة وشهية، حتى ولو كانوا لا يحبون الخضراوات كثيرًا. وبالتالي سوف يستهلكون المزيد من الخضراوات ويعززون من توازنهم الغذائي، وسوف تبقيهم التغذية الجيدة والنظام الغذائي المتوازن في صحة جيدة، وربما تمنع عنهم الإصابة بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة على المدى الطويل. هكذا نأمل أن يؤدي جهازُنا إلى إحداث تغييرات إيجابية في أسلوب حياة الناس.





مثلما يحتوي كل منزل على ثلاجة حاليا، قد يأتي اليوم الذي سيحتوي فيه كل منزل على جهاز ذكي للزراعة أيضا. وتسعى شركة "إي أي بلاس" إلى فتح حدود جديدة في الزراعة وتوسيع وتنشيط سوق الأجهزة المنزلية. ويجب أن ننتظر لنرى كيف سيكون تأثير منتجات هذه الشركة المبتكرة على السوق.