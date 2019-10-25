إرشادات للحد من ظاهرة تساقط الشعر مع حلول فصل الخريف

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يعاني الكثير من الأشخاص من جفاف فروة الرأس خلال فصل الخريف، وهو ما يجعل الشعر يتساقط بوتيرة أسرع وأكثر مقارنة ببقية المواسم. ووفقا للخبراء، فإن الشعر يزداد غزارة خلال فصلي الربيع والصيف ويتناقص بشكل كبير في فصل الخريف. ولا شك كذلك أن عديد الأسباب تقف وراء تساقط الشعر. والمعلوم أن الهواء يتميز بالجفاف خلال فصل الخريف، الذي تتفاوت فيه درجات الحرارة خلال فترتي الصباح والمساء، مما يتسبب في اختلال التوازن في نسبة الزيت والرطوبة على مستوى فروة الرأس. يُشار إلى أن جفاف فروة الرأس يقلل من كمية الزهم ويسهل تراكم الرقائق البيضاء، وهي عبارة عن جلد ميت. كما يسهل انكسار الشعر في حال افتقاده للرطوبة الكافية.

وأيضا من المعروف أن انخفاض التعرض لأشعة الشمس مقارنة بالصيف يزيد مؤقتًا من إفراز هرمون التستوستيرون، وهو هرمون الذكورة، الذي يعزز تساقط الشعر عند الذكور. ويمكن كذلك لللأشعة فوق البنفسجية القوية التي تمتصها فروة الرأس طوال الصيف وكذلك الملح المتواجد بمياه البحر والمكونات المطهرة التي تحتويها حمامات السباحة أن تسبّب تساقط الشعر في موسم الخريف، وكل ذلك لا يدمّر الشعر فحسب، بل يدمّر أيضًا طبقة القشرة التي تغطي فروة الرأس. حيث أن الأشعة ما فوق البنفسجية القوية تفقد الشعر كمية هامة من الرطوبة، وتقلّل بالتالي من لمعانه، كما تتداخل مع تخليق بروتينات الكيراتين، المكون الرئيسي في الشعر. علاوة على ذلك يمكن للعرق والزهم، الذي تم إفرازه في الصيف، أن يسد مسام فروة الرأس، مما يؤدي إلى التهاب الجلد الدهني، والتهاب بُصِيلات الشعر، وقشرة الرأس.





لذلك يجب اتباع نمط حياة صحي للحد من ظاهرة تساقط الشعر خلال فصل الخريف، وأيضا من الأشياء الأكثر أهمية هي نظافة فروة الرأس. حيث إن تراكم الأوساخ التي يفرزها الجسم مثل العرق والزهم على مستوى فروة الرأس، يؤدي إلى حدوث التهاب، مما يتسبب بدوره في تساقط الشعر.وهذا يجعلنا نولي اهتماما خاصا بنظافة تلك المنطقة من الرأس. ويقول خبراء الجلد إنه من المهم غسل شعرك جيدًا بماء فاتر وشامبو لا يحتوي على مُنشّطات السّطح وهو ما يصطلح على تسميته (بالأنجليزيّة: Surfactants). ومن الأفضل أن يغسل الشعر خلال فترة المساء بدلا من الصباح، ومرة واحدة على الأقل كل يوم أو يومين. وأما بالنسبة للطعام الذي يساهم في تغذية الشعر، أو التي يفضل تناولها للوقاية من تساقط الشعر هي البقوليات حيث أنها مصدر غني بالبروتين المهم لنمو الشعر.





وتجدر الإشارة إلى أن نقص البروتين في الجسم يؤدي إلى تساقط الشعر وضعفه وبالتالي انكساره. لذا يجب أن تكون البقوليات، مثل الفاصوليا السوداء والعدس جزءا مهما من نظامنا الغذائي من أجل العناية بالشعر. وأيضا توجد من بين الأطعمة الأخرى المفيدة لمنع تساقط الشعر إلى جانب الفول، الخضار مثل السبانخ الغنية بالمواد المضادة للأكسدة، والأعشاب البحرية أو المكسرات التي تساعد على إبقاء الشعر بصحة جيدة وتمنحه المرونة.