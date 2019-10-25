الاتحاد العالمي للتايكواندو يشرَع في أختبارات الزي الرسمي الجديد

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قدم الاتحاد العالمي للتايكواندو الزي الرسمي الجديد الذي تم تطويره، بهدف اعتماده خلال أولمبياد طوكيو لعام 2020، وتم تقديم الزي الجديد لأول مرة في المسابقة الحقيقية التي تم تنظيمها مؤخرا في اليابان. حيث أجرى الاتحاد العالمي للتايكواندو اختبارا استعدادا للألعاب الأولمبية في طوكيو في قاعة ماكوهاري ميسي الواقعة في تشيبا باليابان في يوم السابع والعشرين من الشهر الماضي، واختبر مدى ملاءمة الزي الرسمي الجديد بصورة عملية. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن ملابس التايكواندو تتميز بأكمام وسروايل واسعة، وارتداء حزام حول الخصر، مع وجود واقي للصدر والساعدين والساقين.

وقد تم تصميم بدلة رياضية جديدة مصنوعة من مادة مرنة ملتصقة بالجسم، كما تم تصميم القفاز لتثبيت يدي اللاعب على شكل قبضة، مما يمنح حماية لليدين ضد أي كسور محتملة لللأصابع، وهي من الإصابات الأكثر شيوعًا بين لاعبي التايكواندو، كما سيسمح الزي الجديد بتقليل عمليات سحب الجزء العلوي من ملابس اللاعب المنافس. إذ أن ارتداء اللاعب ملابس التايكواندو المصنوعة من مادة مرنة، سيساعد على الكشف الكامل لقبضتي اليدين والقدمين، وهي أجزاء كانت مغطاة بأكمام واسعة من الفوق والأسفل بالزي القديم.





ويمكن ايضا أن يساعد الزي الجديد على تحديد نقاط الضرب التي يستهدفها اللاعب واختصار وقت الحكم. ولكن بعد ظهور ملابس التايكواندو الجديدة التي تم تغييرها حديثا، تصاعدت الأصوات التي تعبّر عن عدم الرضا حيال هذه البدلة الجديدة. ويرجع السبب في ذلك إلى أنّ سروال التايكواندو المقدمة حديثًا تشبه طماق المرأة التي تلتصق بالجسم. وقد يسبب ذلك مشكلة. لذلك، على عكس الغاية التي يستهدفها الاتحاد العالمي للتايكواندو من تغيير الزي وهي التطبيق العملي عن طريق استخدام مواد مرنة تسهل حركة الرياضيين، يوجد في المقابل صوت معارض يقول إن ملابس التايكواندو الجديدة تَقوض شرف الرياضة الكورية، لأنه يبدو أن إدخال تغييرات كبيرة على مستوى الزي الرسمي الحالي من شأنه أن يفقد الألوان التقليدية المتعارف عليها للتايكواندو. وفيما يختص بردود فعل اللاعبين الذين ارتدوا البدلة الجديدة وجربوها بالفعل، تفاعل لاعبو هذه الرياضة بشكل إيجابي مع الملابس الجديدة. فعلى سبيل المثال، قال باولو ميلو، لاعب التايكواندو البرازيلي، "لأن ملابسي تلتصق بجسدي، من الجيد أن أرى مقدار القوة التي أحملها بعضلات ساقي عندما أركل".

ويبدو واضحا أنه إذا توقفت السراويل عن الرفرفة عند قيام اللاعب بالركل، فمن شأن ذلك أن يسهل حركة اللاعبين ويمنح اللعبة ديناميكية أكثر. ومع ذلك، تبقى من الأشياء الرائعة رؤية تلك السراويل التي ترفرف مع كل ركلة للاعبي التايكواندو. ولكن يبدو أن الاتحاد العالمي للتايكواندو سيتخذ قريبا قرارا بشأن اعتماد الزي الجديد من عدمه خلال دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وذلك استنادا لآراء المدربين واللاعبين.