مدينة بوسان تستضيف مهرجان وان آسيا للكيبوب





يقام حاليا في مدينة بوسان ثاني أكبر المدن في كوريا مهرجان بوسان وان آسيا للكيبوب "بي أو إف" وهو أكبر مهرجانات الموجة الكورية "هاليو" في آسيا.

وقد افتتح المهرجان يوم التاسع عشر من أكتوبر الجاري وسيستمر تنظيمه حتى الخامس والعشرين منه.

وفي اليوم الأخير من فعاليات هذا المهرجان، سيقام عرض موسيقي في حديقة "هوا ميونغ" البيئية بمشاركة عدد من مشاهير الكيبوب، بمن فيهم المطرب "كانغ دانيال"، وفرقة "لوفليز"، والمطرب "كيم تيه أوو" عضو فرقة "جي أو دي".