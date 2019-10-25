فرقة فلاي تو ذا سكاي الثنائية تصدر ألبوما جديدا

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كشفت فرقة "فلاي تو ذا سكاي" الثنائية المكونة من عضويها "برايوان" و"هوان هي" عن ألبومها العاشر الجديد بعنوان "طر عاليا" يوم الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري.

وأصبحت الفرقة واحدة من أشهر الفرق في كوريا في مجال موسيقى "ريذم إند بلوز" منذ أن بدأت نشاطها الغنائي بأغنيتها الأولى بعنوان "يوما بعد يوم" عام 1999.

ويضم ألبوم الفرقة الجديد 13 أغنية، منها "أشعر بهذا الحب" و"بحر الحب".

وستقوم الفرقة بجولة غنائية في كوريا بدءا من العرض في الحديقة الأولمبية بسيول يومي السادس عشر والسابع عشر من نوفمبر القادم، لتشمل بعض المدن الأخرى، بما فيها بوسان وديه جون وإنتشون.