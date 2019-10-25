بلدية سيول تنظم فعاليات سباق تحدي الجري الجبلي





أقيمت في يومي السبت والأحد الماضين أول نسخة من سباق "الترا تريل رونينغ Ultra Trail Running" الدولي في سيول ويعد هذا السباق سباقا لتحدي الجري الجبلي، حيث يتنافس المشاركون في العدو لمسافة 100 كيلومتر كحد أقصى على الدروب غير المعبدة الطويلة. تجدر الإشارة إلى أن سباق سيول الدولي لتحدي الجري الجبلي يتميز بإتاحته للمشاركين فرصة الاستمتاع بجمال المعالم الطبيعية والثقافية والتاريخية العريقة في داخل مدينة سيول أثناء السباق. والمعلوم أن هناك سباقات عالمية أخرى لتحدي الجري الجبلي مثل سباق ألترا تريل مون بلانUltra Trail Mont Blanc في فرنسا وسباق هونغ كونغ 100K للجري الجبلي في هونغ كونغ ولكن سباق ألترا تريل رونينغ في سيول يتميز بإقامته في مدينة كبيرة ذات كثافة سكنية عالية تصل إلى أكثر من 10 ملايين نسمة، مما يجعل منه الحدث الأول والفريد من نوعه في العالم في الوقت الراهن.





يُشار إلى أن رياضة تريل رونينغ أي رياضة تحدي الجري الجبلي، هي نوع من الرياضات الترفيهية الجبلية التي يجري فيها اللاعب على الدروب والجبال والمرتفعات غير المعبدة وتختلف عن رياضة المارثون من حيث حالة ونوعية المضمار. حيث أن هذه الرياضة تتطور بسرعة في الآونة الأخيرة نتيجة لزيادة شعبيتها بين الشباب خصوصا من فئتي العشرينيات والثلاثينيات من العمر. وقد شارك في السباق الدولي للجري الجبلي في سيول لهذا العام نحو 2700 من اللاعبين المحترفين المحليين ومن خارج البلاد ومن محبي رياضة الجري الجبلي بمن فيهم 110 لاعبين من ممارسي الجري الجبلي من 32 دولة في العالم. وقد تم تصنيف السباق لثلاثة أصناف، حيث يتعلق الأول بسباق 10 كيلومترات والثاني بسباق 50 كيلومتر، وأما الثالث والأخير، فيتعلق بسباق 100 كيلومتر. ويمكن للمبتدئين المشاركة في سباق 10 كيلومترات ولكن بالنسبة لسباقي 50 كيلومتر و100 كيلومتر فلا يسمح لغير المؤهلين بالمشاركة في الجري الجبلي، لأن المناطق التي يتم فيها العدو، تتميز بالتضاريس الجبلية الوعرة. لذلك على كل من يريد المشاركة في سباقي 50 و100 كيلومتر المرور بكل إجراءات التأهيل المسبق بدءا من مرحلة مطلب المشاركة.





تجدر الإشارة إلى أن بلدية سيول قدمت خدمة البث الحي لسباق 10 كيلومترات في الوقت الحقيقي من خلال شاشة عملاقة أمام ميدان سيول باستخدام تقنية الجيل الخامس المتقدمة بالتعاون مع شركة KT للاتصالات، مما يتيح للمواطنين مشاهدة اللاعبين في السباق بصورة واقعية وفي الوقت الحقيقي. وأما السباق المتعلق بمسافة 100 كيلومتر فمن المتوقع أن يتم بثه لاحقا إلى العالم عن طريق اليوتيوب لكي يتعرف المشاهدون من كل دول العالم على جمال وجاذبية المناطق التي يتم فيها العدو. وللعلم فإن السباق تم تصويره كاملاً باستخدام تقنية دوران الكاميرا بواقع 360 درجة. وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل الوقاية من الإصابة بحوادث محتملة ولدعم سلامة اللاعبين حفاظا على حالاتهم البدنية الممتازة، فقد تم نشر رجال الأمن وفرق الإنقاذ الجبلية والطواقم الطبية والمتطوعين في كل النقاط الرئيسية للسباق. وكذلك على هامش السباق، أقيمت أنشطة احتفالية للترفيه عن أسر وأصدقاء وأحباء المشاركين الذين كانوا ينتظرون إنهاء المشاركين للسباق بسلام ومن دون تعرضهم لأي إصابة. كما أقيمت حفلات غناء ورقص وبرامج تجريبية وترفيهية منوعة في ميدان سيول أيضاً.