كوريا تشهد مهرجانات متنوعة احتفالاً بالذكرى المائة للسينما الكورية





يصادف هذا العام الذكرى المائة لولادة السينما الكورية حيث تقام فعاليات متنوعة احتفالا بمرور مائة سنة على تأسيس صناعة الأفلام الكورية في جميع مناطق البلاد. وفي هذا السياق، سوف تقام فعاليات المهرجان الاحتفالي بالذكرى المائة للسينما الكورية بدءا من يوم الأربعاء وحتى يوم الأحد من هذا الأسبوع في ميدان سيول وغيرها من المناطق المجاورة، حيث أقيمت ولا تزال فعاليات وبرامج متعلقة بالسينما بما فيها ندوات النقاش حول آفاق السينما الكورية للسنوات المائة القادمة، وكذلك حفلات موسيقية، احتفالا بهذا الحدث الهام .





والجدير بالذكر أنه كانت قد اختتمت فعاليات مهرجان بوسان السينمائي الدولي 2019 الذي أقيم بمناسبة الذكرى المائة للسينما الكورية بنجاح كبير يوم 12 الماضي حيث شهدت مدينة بوسان تدفق حشد ضخم من الزوار ومن محبي الأفلام الراغبين في مشاهدة الأفلام العالمية المتميزة في مكان واحد. كما أقيمت أيضا بالمناسبة فعاليات احتفالية بالذكرى المائة للسينما الكورية في الخارج حيث أقيمت برامج K-CINEMA 100 في لندن البريطانية بعد أن أجريت على مدار هذا العام في إطار مهرجان لندن الرابع لأفلام شرق آسيا، ونجحت في جذب اهتمام محبي ورواد الأفلام العالميين إلى عالم الأفلام الكورية.





وتجدر الإشارة إلى أن القائمين على مهرجان لندن السينمائي اختاروا فيلم "المضيف괴물" من إخراج " بونج جون هو" الذي حصل فيلمه الأخير "الطفيلي" على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان الدولي للسينما هذا العام كفيلم خاص بشهر سبتمبر. والافت أن فيلم "المضيف" قد عُرض على متن قارب حيث استمتع المتفرجون بمشاهدة الفيلم على متن الرحلة النهرية عبر نهر التيمز الذي تحيط به معالم لندن الرئيسية مثل جسر البرج وبرج شارد وناطحات السحاب الشهيرة. يذكر أن هناك عدة أسباب تقف وراء اختيار فيلم "المضيف" للمخرج "بونج جون هو" في فعاليات مهرجان لندن السنمائي، ومن ضمنها أن أطواره تروي قصة وحش يخرج من نهر هان ويبدأ بمهاجمة الناس. وفي الواقع يتشابه نهر هان ونهر التيمز بشكل كبير، لذلك انتاب الرعب جميع المتفرجين في فيلم "المضيف" الذين كانوا يتابعون الفيلم عبر شاشة السفينة، التي يقع خلفها مباشرة نهر التيمز.





أما السبب الثاني لاختيار هذا الفيلم، فلأنه من إخراج المخرج "بونغ جون هو" الذي حصل على الجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي. لهذه الأسباب حظي فيلم المضيف بشعبية كبيرة لدرجة أنه تم بيع جميع تذاكره وتم مسبقاً حجز كامل المقاعد المتعلقة بعرضه. وحضر من بين المتفرجين مسؤولو الشركة البريطانية التي استوردت فيلم الطفيلي مؤخراً بالإضافة إلى عدد من نقاد الأفلام ومحبي الأفلام الكورية الذين شاركوا جميعهم في الاحتفال بالذكرى المائة للسينما الكورية بالتزامن مع مشاهدة فيلم "المضيف". وحسب قول رئيسة اللجنة التنفيذية لمهرجان لندن السينمائي السيدة "جيون هيجونغ(전혜정)" يزداد عدد محبي الأفلام الكورية في المملكة المتحدة الذين يشاهدون الأفلام الكورية من خلال الهواتف الذكية أو البث عبر الإنترنت. وتم تنظيم كل برامج K-CINEMA 100 برعاية بلدية سيول ومؤسسة سيول للسياحة. وتم على هامش عرض الفيلم إقامة برنامج تجريبي للأطعمة الكورية التي تظهر في مشاهد من فيلم "المضيف" برعاية شركة كورية حصلت على الجائزة الكبرى في مسابقة الطعام الكوري. ومن المتوقع عرض 20 فيلماً كورياً من بين 60 فيلماً دولياً مشاركاً في مهرجان لندن للسينما الرابع المزمع إقامته اعتباراً من يوم 24 أكتوبر وحتى يوم 3 نوفمبر.