مدينة تشونغ جو تنظم بينالي تشونغ جو للحرف اليدوية 2019





تشهد مدينة تشونغ جو حالياً إقامة بينالي تشونغ جو للحرف اليدوية 2019، حيث افتتحت فعاليات هذا المعرض منذ يوم 8 هذا الشهر وستستمر حتى يوم 17 نوفمبر القادم. ويمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة القطع الحرفية اليدوية الثمينة من مختلف دول العالم في مكان واحد، كما تتمتع كل القطع المعروضة في بينالي تشونغ جو بحرفية عالية وبمواصفات عالمية، حيث يشارك ما لا يقل عن 1200 فني من 35 دولة في البينالي لعرض قطعهم الحرفية المتميزة والتي يبلغ عددها نحو 2000 قطعة.





والجدير بالذكر أن معرض بينالي تشونج جو يقام منذ عام 2011، وقد تمكن من زيارته سنويا أكثر من 300 ألف شخص، لدرجة أنه تحول إلى أكبر المهرجانات الفنية والثقافية في كوريا.