حياة حسن الحسني: نتطلع للعمل مع الجامعات الكورية لنشر اللغة العربية





حلقة هذا الأسبوع من "ضيف على الكي بي إس" تستضيف الدكتورة في علم الاجتماع والمسؤولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية "حياة حسن الحسني" التي جاءت في زيارة عمل إلى كوريا، بهدف الاطلاع على القسم العربي بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية وبحث سبل التعاون مع الجامعة الكورية لنشر اللغة العربية، ضمن رؤية دولة الإمارات التي اختارت عام 2019 عاما للتسامح.

الضيفة التي تقوم بزيارتها الثانية لكوريا بعد عام 2009، أعربت عن إعجابها الشديد بالمستوى الأكاديمي الذي يتمتع به الطلبة الكوريون بالقسم العربي من جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية.

المزيد عن هذا اللقاء في حلقة هذا الأسبوع من "لقاء الجمعة" ضمن ركن "ضيف على الكي بي اس".